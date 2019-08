Smrt milijarderja, ki je zlorabljal najstnice: bodo žrtve ostale brez odškodnine?

Epsteina, bogataša, ki je imel tesne povezave s politiki iz obeh glavnih ameriških strank, so julija v New Yorku obtožili trgovine z mladoletnicami za spolno izkoriščanje in zarote za trgovino z mladoletnicami za spolno izkoriščanje. V soboto so ga našli mrtvega v njegovi zaporniški celici.

Zaplet zaradi njegove smrti

Ameriški zvezni tožilci so v julija izdani obtožnici izrazili tudi namero za zaseg nepremičnin, ki jih je 66-letni bogataš uporabljal za spolne zlorabe mladoletnic. A njegova smrt predstavlja veliko oviro za to, da bi zaseženo premoženje uporabili za odškodnino žrtvam. "Zapleteno bo," je to vprašanje komentiral nekdanji zvezni tožilec Jeff Marcus.

V skladu z ameriško zakonodajo, ki se nanaša na zaseženo premoženje, je mogoče lastnino, kot so nepremičnine, prodati, prihodek od prodaje pa nato naložiti v poseben sklad v okviru pravosodnega ministrstva. Pristojni sodnik na koncu odloči, kaj se bo s tem denarjem zgodilo. Kot je pojasnila nekdanja tožilka Silvia Pinera-Vazquez, gre ta denar v primerih, v katerih so žrtve, praviloma za odškodnino zanje.

Mladoletnice zlorabljal tudi v svoji vili na Manhattnu

Julijska obtožnica za Epsteina je predvidela zaseg njegove sedemnadstropne vile na Manhattnu, kasneje pa bi lahko sledile še druge nepremičnine. V omenjeni vili so oblasti glede na obtožnico našle dokaze o Epsteinovem domnevnem zlorabljanju mladoletnic med letoma 2002 in 2005.

Foto: Reuters

Za obtožbe v julijski obtožnici se je Epstein izrekel za nedolžnega. Sojenje so načrtovali za junij 2020, ker pa je obtoženi v soboto storil samomor, sojenja ne bo. Ker ni dokončne sodbe, v tem kazenskem primeru tudi ni več mogoč zaseg njegovega premoženja.

Edina možnost je civilna tožba za premoženje

Po mnenju Pinera-Vazquezove je zdaj edina možnost, da se vloži civilna tožba za Epsteinovo premoženje. Nekdanji tožilec Marcus je izrazil prepričanje, da bi lahko zvezne oblasti civilno tožbo za zaseg Epsteinovega premoženja vložile tudi brez kazenske obsodbe.

V ZDA imajo za to tudi precedenčen primer. Leta 2007 je namreč pravosodno ministrstvo vložilo civilno tožbo za zaseg posesti ustanovitelja korporacije Enron Kennetha Laya, ki je med čakanjem na sojenje zaradi množične goljufije umrl zaradi infarkta. Po mnenju Marcusa bodo zvezni tožilci tudi v Epsteinovem primeru storili podobno, tako zaradi velikega števila njegovih žrtev kot tudi zaradi njegovega ogromnega premoženja.

Za več sto milijonov dolarjev nepremičnin

Epstein je imel izjemno bogastvo. Ni imel ne žene ne otrok, imel pa naj bi najmanj enega brata. Znan je bil tudi po tem, da je za dobrodelne in znanstvene projekte daroval na milijone dolarjev. Imel je nepremičnine na Floridi, v New Yorku, Novi Mehiki, na Deviških otokih in v Franciji. Te naj bi bile skupaj vredne več sto milijonov dolarjev.

Zlorabil 14-letnico in dobil 13 mesecev zapora

Epsteina so prvič ujeli leta 2005, ko so starši 14-letnice prijavili policiji, da jo je v svoji graščini v Palm Beachu na Floridi spolno zlorabil. Srednješolka je imenovala tudi druge žrtve, ki so spet imenovale naslednje in sprožil se je plaz, ki bi navadnega Američana brez tako močnih političnih zvez in denarja poslal v zapor do konca življenja.

V preiskavi časopisa našli še 80 žrtev

A Epstein je leta 2008 priznal krivdo le za spolni odnos s 14-letnico in po zaslugi t. i. sanjske odvetniške ekipe dobil 13 mesecev zapora in registracijo za spolnega zločinca. Konec novembra lani je nato zgodbo znova obudil časopis Miami Herald, ki je po temeljiti preiskavi identificiral 80 žrtev Epsteina in razkril njegov dogovor za nizko kazen na Floridi.

Sledili sta obtožnica in aretacija Epsteina v New Yorku prejšnji mesec. Zaradi Epsteina pa je moral s položaja odstopiti tudi minister za delo Alex Acosta, ki je leta 2008 brez posvetovanja z žrtvami primer predal državnim tožilcem Floride, ki so se z bogataševimi odvetniki dogovorili za nizko kazen.