Zlorab obtoženi Epstein v zaporu storil samomor

Jefferyja Epsteina, ki je leta 2008 priznal krivdo za napeljevanje k prostituciji in takrat že bil obsojen, se je letos znova lotilo newyorško zvezno tožilstvo. V začetku prejšnjega meseca so ga aretirali na letališču v New Jerseyju, ko se je z zasebnim letalom vrnil iz Pariza, ter obtožili spolne trgovine z ljudmi in zarote.

Ker so ga že pred dvema tednoma našli skoraj nezavestnega in s poškodbami vratu - sumili so na poskus samomora, a niso izključili niti tuje krivde -, so ga v priporu posebej nadzirali zaradi samomorilskih teženj. A danes ponoči naj bi Epstein storil samomor, poroča New York Post, ki navaja vire iz vrst organov pregona.

"Imeniten fant", ki je zlorabljal mladoletnice

Milijonar naj bi od leta 1999 imel spolne odnose s številnimi mladoletnicami na Floridi in v New Yorku. Pomagači naj bi mu iskali predvsem revna dekleta, ki jih je najemal za masaže, te pa so se nato razvile v spolne odnose. Tožilstvo ga je obtožilo spolne zlorabe, grozilo mu je 45 let zapora.

Trenutni ameriški predsednik Donald Trump je leta 2002 v pogovoru za revijo New York dejal, da Epsteina pozna že 15 let in je imeniten fant. Foto: Getty Images Od začetka julija je bil v priporu. Na prvem zaslišanju pred sodiščem se je izrekel za nedolžnega. Prosil je za izpustitev iz zapora v zameno za plačilo varščine, a mu sodišče tega ni odobrilo. Tožilstvo je predlogu za izpustitev nasprotovalo, ker naj bi bil nevaren za okolico in bi lahko zaradi svojih zvez in denarja zlahka pobegnil.

Med drugim je bil nekdanji prijatelj bivšega predsednika ZDA Billa Clintona in sedanjega predsednika Donalda Trumpa. Prvi je priznal, da se je večkrat peljal v Epsteinovem zasebnem letalu, drugi je leta 2002 v pogovoru za revijo New York dejal, da Epsteina pozna že 15 let in je imeniten fant. "Zelo zabavno je z njim. Pravijo tudi, da ima tako rad lepe ženske kot jaz in številne so bolj mlade. Ni dvoma, da Jeff uživa svoje družabno življenje," je dejal Trump.

Spolne sužnje prodajal vplivnežem

Mladoletnice naj bi mu pomagala iskati Ghislaine Maxwell, hči britanskega tabloidnega mogotca Roberta Maxwella. Britanka se je veliko gibala po britanskih in ameriških visokih krogih. Med drugim je bila, kot so poročali ameriški in britanski mediji, gostja na poroki Clintonove hčere.

Ena od domnevnih žrtev naveze Virginia Roberts zdaj Maxwellovo toži zaradi obrekovanja. Prav včeraj je bilo v tem postopku v spis vloženih več tisoč dokumentov, v katerih Robertsova razkriva seznam imen, s katerimi naj bi imela - takrat še mladoletna - prisilne spolne odnose. Na seznamu so med drugim nekdanji senator zvezne države Maine George Mitchell, guverner zvezne države Nova Mehika Bill Richardson, finančnik Glenn Dubin, profesor na univerzi MIT Marvin Minksy.

Afera odnesla Trumpovega ministra

Odmeven primer spolnih zlorab mladoletnic je pripeljal do odstopa ministra za delo v Trumpovi vladi Alexandra Acoste, ki je kot zvezni tožilec na Floridi leta 2008 odstopil od pregona Epsteina zaradi istih obtožb in primer predal državnim tožilcem. Ti so se z Epsteinovimi odvetniki dogovorili, da gre za 13 mesecev v zapor (tam je v tem času sicer samo prespal), da plača odškodnino žrtvam ter se prijavi kot spolni prekrškar.