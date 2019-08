Premalo paznikov, ščurki in podgane. To je zapor, kjer je umrl ameriški milijonar.

Epstein je kot bogataš namreč imel bogate in slavne prijatelje, med katerimi sta bila nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton in aktualni predsednik Donald Trump. Trump je že namignil, da je bil Epstein umorjen, seveda z demokratske ali Clintonove strani, kar so ti odločno zanikali.

Epsteinovih zabav naj bi se udeleževali tudi znani

Obtožnica zaradi spolnih zlorab je bila do zdaj vložena samo proti Epsteinu, vendar pa je v javnost prišlo veliko informacij o znanih moških, ki so se udeleževali Epsteinovih zabav na Floridi ali na njegovem zasebnem otoku, v zasebnih letalih ali newyorški graščini.

Med drugimi omenjajo tudi znanega pravnika Alana Dershowitza, ki zadnja leta v javnosti brani Trumpa, pa tudi nekdanjega ameriškega veleposlanika pri ZN in guvernerja Nove Mehike Billa Richardsona ter britanskega princa Andrewa.

Vzrok smrti še ni znan

Mrliška oglednica mesta New York Barbara Sampson je sporočila, da je obdukcija končana, vendar pa vzroka smrti ne more potrditi brez dodatnih preiskav, kar je podžgalo nove teorije zarot. Epsteina bi morali namreč pazniki po tem, ko je poskušal storiti samomor že julija, v celici pogledati vsake pol ure, vendar pa ga nekaj ur pred smrtjo niso. Vzrok smrti še ni potrjen, tako da ni jasno, kako se je obesil, če se sploh je, in ali mu je kdo za podkupnino priskrbel pripomočke za samomor.

Pravosodni minister: Samomor ne bo ustavil preiskave

Barr je zagotovil, da samomor ne bo ustavil preiskave spolnih zlorab mladoletnic in da bodo preganjali vse sokrivce, ker si žrtve zaslužijo pravico. Najvišje na seznamu je Epsteinova zvodnica Ghislaine Maxwell, ki mu je priskrbela mladoletnice.

Epsteinova vila v New Yorku Foto: Reuters

Barr je upravičeno jezen na zvezni zapor Metropolitan Correctional Center v New Yorku. Dejal je, da prihajajo na dan številne resne nepravilnosti, ki zahtevajo temeljito preiskavo. Zapor sicer spada pod zvezni urad za zapore, ki spada pod njegovo ministrstvo, tega pa pretresajo številni škandali. Oktobra lani so na primer v zveznem zaporu v Zahodni Virginiji do smrti pretepli slavnega bostonskega gangsterja Jamesa Whiteyja Bulgerja.

Premalo paznikov v zaporu

Epstein bi moral imeti v celici sojetnika, vendar so v petek moškega, ki je bil zaprt z njim v celici, iz neznanih razlogov premestili, drugega pa niso poslali. Lokalni sindikat zaporniških paznikov pravi, da imajo v omenjenem zaporu le 70 odstotkov potrebne delovne sile. Številni morajo delati tudi do 60 ali 70 ur na teden. Dva od paznikov, odgovornih za del, kjer je bil Epstein, sta bila menda že preveč obremenjena z nadurami.

Zaporniki gladovno stavkali zaradi prepovedi obiskov

Januarja so v tem zaporu jetniki sprožili gladovno stavko zaradi prepovedi obiskov sorodnikov in odvetnikov. Zvezni urad za zapore zaposlenim, ki so pripravljeni delati v tem zaporu na Manhattnu, ponuja deset tisoč dolarjev bonusa. Lani je v zaporu končal tudi eden od paznikov, ki je sprejel skupaj 25 tisoč dolarjev podkupnine za tihotapljenje telefonov, hrane in alkohola premožnim zapornikom.

Foto: Reuters

Zapor, ki stoji blizu Brooklynskega mosta, so odprli leta 1975 in je poln ščurkov in podgan, higiena zapornikov je slaba, pazniki so pokvarjeni, pazniki posiljujejo zapornice, zaporniki drug drugega, če v hudi vročini zmanjka elektrike, pa se oblasti s tem ne obremenjujejo.

Znani zaporniki

Predviden je bil za 449 zapornikov, danes jih je tam zaprtih 760. Do pred kratkim je bil tam zaprt tudi nekdanji mehiški kralj mamil Joaquin Guzman - El Chapo, pred njim mafijski šef iz New Yorka John Gotti, finančni mešetar Bernard Madoff ter sodelavci terorista Osame bin Ladna.