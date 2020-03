Weinstein najprej v bolnico, nato v zapor #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanjega filmskega producenta Harveyja Weinsteina so kmalu po sojenju o množičnih posilstvih zaradi bolečin v prsih odpeljali v bolnišnico, kjer je prestal operacijo srca. Po zdravljenju so ga le odpeljali v zapor Rikers Island.

Newyorška porota je pred kratkim nekdanjega filmskega producenta Harveyja Weinsteina spoznala za krivega spolnega napada in posilstva tretje stopnje. Weinstein vztraja, da so bili spolni odnosi prostovoljni.

Grozi mu do 25 let zaporne kazni

Weinsteina je spolnega napada ali posilstva obtožilo približno 80 žensk, v New Yorku pa so mu sodili le za prisilen oralni spolni odnos z Mimi Haleyi leta 2006 in za posilstvo nadobudne igralke Jessice Mann leta 2013.

Sodnik ukazal, da Weinsteina po sojenju nemudoma odpeljejo v zapor. Foto: Reuters

Weinsteinu grozi do 25 let zaporne kazni, kmalu pa ga čaka še podobni sodni proces v Los Angelesu. Sodnik je po odločitvi porote ukazal, da Weinsteina nemudoma odpeljejo v zapor, kjer bo počakal do izreka kazni, poroča BBC.

Prestal operacijo srca

Kmalu po sojenju je Weinstein potožil o bolečinah v prsih, zato so ga odpeljali v bolnišnico, kjer je prestal operacijo srca. Namestili so mu stent za lajšanje blokade arterij, po desetdnevnem zdravljenju pa je bil preseljen v zapor Rikers Island v New Yorku, ki velja za enega izmed najbolj brutalnih zaporov v ZDA.

Njegove premestitve v bolnišnico tožilci in mnogi drugi niso dobri sprejeli, saj menijo, da bi ga morali kljub vsemu zadržati v zaporu, poroča BBC.