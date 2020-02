Weinsteinova nekdanja žena zdaj v objemu znanega igralca

Georgina Chapman, lastnica modne hiše Marchesa, je zloglasnega hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina zapustila le nekaj dni po tem, ko so na dan prišle prve obtožbe o njegovem dolgoletnem spolnem nadlegovanju in zlorabah.

"Srce se mi para zaradi vseh žensk, ki so doživele neznansko bolečino zaradi teh dejanj, ki jih ni mogoče oprostiti," je takrat izjavila Chapmanova, ki je bila s 24 let starejšim Weinsteinom poročena deset let in ima z njim hčerko ter sina.

Foto: Reuters

Pozneje se je zaradi Weinsteinovih škandaloznih dejanj v težavah znašla tudi njena modna znamka, a ji je nato uspelo, da jo je spet postavila na noge.

Nov zagon pa je dobilo tudi njeno ljubezensko življenje. Po poročanju britanskega tabloida Sun je namreč že nekaj časa v zvezi z igralcem Adrienom Brodyjem. Z dobitnikom oskarja za glavno vlogo v filmu Pianist sta se menda poznala že dolgo, iskrice pa so med njima preskočile aprila lani.

Brody je sicer igral tudi v dveh filmih Weinsteinove produkcijske hiše Miramax, Jailbreakers iz leta 1994 in Hollywoodland iz leta 2002.

Harvey Weinstein in Adrien Brody leta 2006 - leto pozneje se je Weinstein poročil z Georgino Chapman. Foto: Getty Images

