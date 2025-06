Lucija: Hrvat se je zaklenil na žensko stranišče in vpil. Prejel je kazen.

Koprski policisti so čez vikend intervenirali v 224 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 780 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali eno lahko telesno poškodbo, 14 tatvin, dva vloma, eno drzno tatvino, štiri poškodovanja tuje stvari, dve goljufiji, dve ponarejanji, eno nasilništvo, dve kaznivi dejanji zoper varnost javnega prometa, zaradi kršitve javnega reda in miru pa so intervenirali v 23 primerih.

Med omenjenimi je tudi primer 81-letnega državljana Hrvaške, ki se je na bencinskem servisu v Luciji zaklenil v žensko stranišče in tam na ves glas vpil. Na kraju so poleg policistov posredovali gasilci, ki so sneli vrata stranišča in rešili 81-letnika. Ker se je nedostojno obnašal, so 81-letnemu kršitelju izdali plačilni nalog. Bil je tudi brez veljavnih dokumentov.