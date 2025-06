Čaka ga brutalna kazen: pijan po "štajerki" skoraj 200 kilometrov na uro

Celjski policisti so pri današnjem nadzoru hitrosti na štajerski avtocesti zabeležili več primerov prekoračitev hitrosti, pri tem pa je bil najbolj drzen voznik osebnega vozila, ki je vozil kar 195 kilometrov na uro. V opravljenem nadzoru so policisti tudi ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola.

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, je alkotest pokazal, da je imel voznik v litru izdihanega zraka 0,83 miligrama alkohola.

Zaradi prekoračitve hitrosti so mu izdali plačilni nalog v znesku 400 evrov in mu izrekli še stransko sankcijo petih kazenskih točk, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. V nadaljnjem postopku ga najverjetneje čaka še 1.200 evrov denarne kazni in 18 kazenskih točk.

Na policiji ob tem znova poudarjajo, da je neprilagojena hitrost še vedno eden od najpogostejših vzrokov najhujših prometni nesreč, še posebej v kombinaciji z alkoholom.