Med vožnjo iz Šmarjeških Toplic proti Zburam se je 59-letniku v nedeljo z osebnega avtomobila odpela prikolica in trčila v stanovanjsko hišo. Voznik tega ni opazil in je nadaljeval vožnjo. Preizkus alkoholiziranosti voznika je kasneje pokazal 0,91 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo Mesto.