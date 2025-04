Prometni policisti so na avtocesti pri Divači ujeli voznika, ki je divjal s hitrostjo 208 km/h. Štajerca bo hitenje stalo 1.200 evrov in devet kazenskih točk, pravijo na Policijski upravi Koper.

Med nadzorom hitrosti so prometni policisti na radar ujeli voznika, ki je krepko prekoračil omejitev hitrosti. Divjal je s hitrostjo 208 km/h in si s tem prislužil globo v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

Prav zaradi takšnih primerov z jutrišnjim dnem policisti začenjajo akcijo maraton nadzora hitrosti. Na prehitre voznike bodo prežali na 575 mestih po državi. Preverjali bodo, ali vozniki vozijo prehitro oziroma ali upoštevajo predpisane omejitve hitrosti.

Kljub temu da se vozniki vse bolj zavedajo, kako pomembno je upoštevati predpisano hitrost, pa prehitra vožnja še vedno ostaja glavni vzrok za prometne nesreče, v katerih se ljudje huje telesno poškodujejo ali umrejo.

Policisti bodo voznike budno spremljali vse do nedelje, 13. aprila.