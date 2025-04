Policisti bodo jutri na 575 mestih po Sloveniji prežali na prehitre voznike. Maraton nadzora hitrosti bo potekal vse do nedelje, 13. aprila, policisti pa so objavili tudi lokacije, kjer vas lahko ujamejo.

Slovenija se je tudi letos pridružila vseevropski akciji poostrenega nadzora prometa tako imenovani maraton nadzora hitrosti. Ta bo potekal vse do nedelje 13. aprila, najbolj intenzivno pa bodo policisti hitrost preverjali jutri. Na prehitre voznike bodo prežali na kar 575 lokacijah po vsej Sloveniji. Kje vas lahko ujamejo, preverite tukaj.

"Slovenski policisti bomo v sodelovanju z mestnimi redarstvi do nedelje poostreno nadzirali hitrost, svoje aktivnosti pa bomo intenzivirali v sredo, 9. aprila, in sicer od 6. do 18. ure. Na ta dan želimo namreč doseči, da vozniki umirijo svojo vožnjo in tako prispevajo k temu, da bi bile naše ceste varnejše," je v izjavi povedal Robert Vehovec iz Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi.

Na terenu okoli 200 policistov

V maratonu nadzora na slovenskih cestah bo sodelovalo kar 94 policijskih patrulj oziroma okrog 200 policistov z vseh postaj prometne policije in območnih policijskih enot v Sloveniji, ki jih bo na terenu vodilo enajst policijskih inšpektorjev z regijske in državne ravni.

"Sicer že nekaj let že ugotavljamo, da se povprečne hitrosti zmanjšujejo, kar je pozitivno, še vedno pa lahko iz meritev prikazovalnikov hitrosti ugotovimo, da skoraj polovica voznikov vozi nekoliko nad dovoljeno omejitvijo hitrosti," pojasni Vehovec. Izpostavi tudi ekstremne prekoračitve hitrosti, kjer se med kršitelji na žalost znajdejo tudi vozniki začetniki.

"Žal se povprečen voznik še vedno ne zaveda, kako zelo majhna je ločnica med življenjem in smrtjo pri prometnih nesrečah, v katerih so udeleženi šibkejši udeleženci v prometu, na primer pešci. Velikokrat je lahko odločilno, ali vozimo 50 km/h ali pa 60 km/h, zato je tako pomembno, da na področju umirjenja hitrosti naše vozniške navade še dodatno prilagodimo," opozori Robert Vehovec iz Sektorja prometne policije na GPU. Foto: Siol.net/ A. P. K.

Kljub pozitivnemu napredku voznikov, pa neprilagojena hitrost ostaja glavni vzrok za prometne nesreče, v katerih se ljudje huje telesno poškodujejo ali umrejo. Lani je 30 ljudi izgubilo življenje v prometnih nesrečah, ki so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti, eno leto pred tem pa 33 ljudi.

"Tudi letos smo že obravnavali dve smrtni prometni nesreči, ki jima je je skupno to, da sta življenje zaradi neprilagojene hitrosti izgubila voznika začetnika," pove Vehovec.

Zaradi črne statistike bo slovenska policija tudi v prihodnje svoje aktivnosti usmerjala v to, da se varnost cestnega prometa še izboljša, je še sporočil Vehovec.