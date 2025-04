Voznika začetnika ostala brez vozniškega dovoljenja

Celjski policisti so v Velenju ustavili voznika začetnika, ki je v križišču prehiteval v škarje in med prehitevanjem telefoniral. Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje ter izrekli globo v višini 1.290 evrov in 12 kazenskih točk. Še enega voznika začetnika so v petek ponoči obravnavali zaradi prehitre vožnje.

Celjski policisti so v Velenju obravnavali voznika začetnika, ki je v križišču prehiteval v škarje in med prehitevanjem telefoniral. Pri kontroli vozila so zaznali, da vozilo ni bilo tehnično brezhibno. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, za storjene prekrške je predpisana globa v višini 1.290 evrov in 12 kazenskih točk.

Še enega voznika začetnika so policisti v petek ponoči obravnavali zaradi prehitre vožnje. Na odseku, kjer je predpisana omejena hitrost 90 kilometrov na uro, je vozil s hitrostjo 147 kilometrov na uro. Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, so vozniku na kraju odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo, za storjeni prekršek je predpisana globa v višini 1.200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk.