Policija sporoča: Poglejte, kdaj bo maraton nadzora hitrosti

Neprilagojena hitrost vsako leto po nepotrebnem vzame veliko življenj. V tednu od 7. do 13. aprila 2025 bo zato policija po vsej državi izvedla preventivne aktivnosti za umirjanje hitrosti na cestah, so sporočili slovenski policisti. V sredo bodo izvedli maraton nadzora hitrosti, seznam lokacij pa bo objavljen v torek. Objavili jih bomo tudi na Siol.net.

Akcija Hitrost (angl. Speed) je sicer tudi mednarodno usklajena, saj se bodo nadzori izvajali na območju večine evropskih držav pod okriljem Roadpola, evropske mreže prometnih policij.

Ste vedeli? Zaradi neprilagojene hitrosti lani kar 44 odstotkov vseh smrtnih prometnih nesreč!

Neprilagojena hitrost je še vedno med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče z najhujšimi posledicami. Kriva je za približno 18 odstotkov vseh prometnih nesreč.

Samo v letu 2024 je zaradi neprilagojene hitrosti na slovenskih cestah umrlo 30 udeležencev cestnega prometa, kar predstavlja kar 44 odstotkov vseh umrlih v prometnih nesrečah.

Po trenutnih podatkih policije je letos, in sicer do 3. aprila, v Sloveniji zaradi neprilagojene hitrosti prišlo do 709 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba izgubila življenje, 46 je bilo hudo, 303 pa lahko telesno poškodovanih.

"Vsi vozniki se morajo zavedati, da od njihovega ravnanja ni odvisna le njihova varnost, temveč tudi varnost drugih prometnih udeležencev. Zato morajo prilagoditi hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, pa tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cesti," opozarjajo policisti. Foto: DARS

Aktivnosti bodo posebej aktivne v sredo

Policisti sporočajo, da bodo v sredo, 9. aprila, izvedli maraton nadzora hitrosti. Seznam lokacij, kjer bodo policisti merili hitrost, bo objavljen v torek.

"To bo dan, ko lahko vozniki v Sloveniji in praktično v skoraj vseh evropskih državah pričakujejo maraton merjenja hitrosti. Tega dne želimo doseči, da vozniki umirijo svojo vožnjo in tako prispevajo k temu, da bi bile naše ceste varnejše," pojasnjujejo slovenski policisti.

Ob tem policisti poudarjajo, da "smo za prometno varnost odgovorni vsi". V cestnem prometu pa, da je treba ravnati odgovorno, odgovornost pa se začne z vožnjo v skladu s predpisi ter omejitvami hitrosti.