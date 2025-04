Zagorje ob Savi: 37-letnica huje poškodovala partnerja

Policisti obravnavajo kaznivo dejanje zoper življenje in telo, ki ga je osumljena 37-letna ženska. Ta je v petek zvečer v eni od stanovanjskih hiš na območju Zagorja ob Savi po sporu z ostrim predmetom huje poškodovala 38-letnega partnerja. Njegovo življenje ni ogroženo, policisti so žensko po dogodku pridržali.

Poškodovanega so z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo, so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana. O dogodku so bili obveščeni v petek okoli 20. ure.

Policisti so osumljeni odvzeli prostost in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja zoper življenje in telo. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še navedli na PU Ljubljana.