Koronavirus dobil tudi najbolj osovraženi moški v Hollywoodu #video

Ameriški mediji poročajo, da je na novi koronavirus pozitiven tudi 68-letni Harvey Weinstein, ki je bil konec februarja spoznan za krivega spolnega napada prve in posilstva tretje stopnje ter bil zaradi tega obsojen na 23 let zapora.

Weinstein zaradi svoje starosti in številnih zdravstvenih težav spada med najranljivejšo skupino novega koronavirusa, zato naj bi ga že primerno izolirali. Že v času sojenja je tarnal o bolečinah v prsih in hrbtu, zaradi česar si pri hoji pomaga s hojico, poleg tega pa ima še visok krvni pritisk.

Propadli ameriški filmski mogotec je eden najbolj osovraženih moških v Hollywoodu, saj je v svoji dolgi in uspešni karieri nad ženskami zagrešil številne zločine. Na podlagi tega, katera igralka mu je bila pripravljena (spolno) ustreči, je odločal o tem, katere si zaslužijo priložnost v filmski industriji in katere ne.

Njegova dejanja je oktobra 2017 razkril The New York Times z objavo pričevanja več kot 12 žensk, ki so prvič javno spregovorile o spolnem nadlegovanju, napadih in celo posilstvih.

Zdaj ga je za krivega spoznalo tudi prvo sodišče: v New Yorku mu je sodnik zaradi spolnega napada prve in posilstva tretje stopnje izrekel 23-letno zaporno kazen, kmalu pa ga podoben sodni proces zaradi spolnih napadov čaka še v Los Angelesu.

Z novim koronavirusom okuženi številni zvezdniki

Sicer pa je Weinstein le eno od znanih imen, ki so se okužila z novim koronavirusom.

Pretekli teden so uradno potrdili, da se je z njim okužil tudi monaški princ Albert, pred tem pa že britanski igralec Idris Elba, francoska igralka ukrajinskega rodu Olga Kurylenko ter norveški igralec Kristofer Hivju, ki se ga spomnimo iz serije Igra prestolov. Okužba je doletela tudi 79-letnega španskega opernega zvezdnika Placida Dominga, ki so ga lani, tako kot Weinsteina, številne ženske obtožile spolnega nadlegovanja. Tudi on naj bi se tistim, ki so ga zavrnile, maščeval na poklicnem področju. Zaradi obtožb je oktobra odstopil s položaja generalnega direktorja operne hiše v Los Angelesu.

Med prvimi zvezdniki sta ga dobila tudi hollywoodski igralec Tom Hanks in njegova žena Rita Wilson, ki pa sta že zapustila bolnišnico in se zdaj zdravita v samoizolaciji.

