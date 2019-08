Slavni operni pevec obtožen spolnega nadlegovanja, odpovedali že nekaj koncertov

Preiskavo, ki se nanaša na več obtožb o spolnem nadlegovanju, je Opera v Los Angelesu, ki jo Placido Domingo vodi od leta 2003, začela v torek. Več žensk, identiteta ene od njih je znana, ga je obtožilo, da je zlorabil svoj položaj enega najbolj priznanih opernih pevcev, da bi jih prisilil v spolno razmerje.

Kot je povedalo osem pevk in ena plesalka, jih je spolno nadlegoval v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Ena od njih je povedala, da ji je segel pod krilo, tri pa so povedale, da jim je izsilil poljub. Nekatere so še izrazile občutek, da je njihovi karieri škodovalo, ker so ga zavrnile.

"Te obtožbe neimenovanih posameznic, ki segajo najmanj 30 let v preteklost, so močno skrb vzbujajoče in, kot so bile predstavljene, netočne," je povedal Domingo prek svojega predstavnika. "Kljub temu je boleče slišati, da sem morda koga razburil ali da se je kdo zaradi mene počutil nelagodno - ne glede na to, kdaj v preteklosti, in kljub mojim najboljšim namenom," je dodal.

Foto: Getty Images

Zaradi obtožb zdaj številne odpovedi koncertov

Za namene preiskave je Opera v Los Angelesu najela zunanjega svetovalca. "Domingo je bil več kot tri desetletja dinamična ustvarjalna sila v Operi in umetnosti Los Angelesa. Kljub temu smo zavezani, da naredimo vse, kar je v naši moči, da ustvarimo strokovno in sodelovalno okolje, kjer se vsi naši zaposleni in umetniki počutijo enake, cenjene in spoštovane," so zapisali v operni hiši.

Omenjenim obtožbam zdaj sledijo odpovedi koncertov. Simfonični orkester v Filadelfiji je umaknil povabilo, da bi Domingo nastopil na gala koncertu 18. septembra, za 6. oktober mu je koncert odpovedala tudi Opera v San Franciscu. Metropolitanska opera v New Yorku pa namerava počakati na izsledke preiskave, preden bo sprejela kakršnokoli odločitev o Domingovi prihodnosti.

Vodstvo festivala v Salzburgu je medtem sklenilo, da mu ne bo odpovedalo nastopa, ki ga ima predvidenega 31. avgusta. "Z objektivnega vidika bi bilo napačno in na človeški ravni neodgovorno, da bi sodili in na podlagi tega utemeljevali kakršnekoli odločitve," je dejala Helga Rabl-Stadler.

Foto: Getty Images

V 60-letni karieri izdal več kot 100 plošč in prejel 14 grammyjev

V Španiji rojeni Domingo je eden najbolj prepoznavnih opernih zvezdnikov 20. stoletja, največ je k temu pripomogla zasedba Trije tenorji, v kateri je sodeloval z Lucianom Pavarottijem in Josejem Carrerasom. V zadnjih letih je iz tenorskega glasu prešel na bariton in pri 78 letih še vedno nastopa.

Na začetku leta je proslavil svoj 4000. nastop v karieri, ki traja 60 let. V tem času je izdal več kot 100 plošč in prejel 14 grammyjev. V Sloveniji je prvič gostoval lani v Stožicah in se junija letos vrnil še kot dirigent.

Domingo je najnovejše ime iz sveta zabave, ki se je spoprijel z obtožbami spolnega nasilja, proti kateremu se bori gibanje #jaztudi. Televizijska ikona Bill Cosby je zaradi tega pristal v zaporu, filmski producent Harvey Weinstein pa čaka na sojenje, ki se bo začelo prihodnji mesec.

Preberite tudi: