Preiskavo so sprožili po pričanju nekdanjega pripadnika paravojaških enot, ki trdi, da je Luis Alberto Herrera leta 2002 naročil umor svojih sosedov. Sodnik je tožilstvu naložil, naj zadevo razišče.

"Nikoli nisem pripadal kriminalnim organizacijam, niti nisem imel namena komurkoli škodovati," so izjavo 63-letnega Herrere povzeli pri AP. Dodal je: "Svoje življenje sem posvetil športu, po koncu poklicne kolesarske kariere pa poštenemu delu."

Herrera, ki je leta 1987 kot prvi Kolumbijec osvojil Dirko po Španiji, velja za enega boljših hribolazcev svoje generacije in za vzornika številnim kolumbijskim kolesarjem, med njimi tudi Nairu Quintani. Osvojil je tudi tri etape na Dirki po Franciji (dobil je majico za najboljšega hribolazca v letih 1985 in 1987) ter tri etape na Giru d'Italia (leta 1989 je bil najboljši hribolazec).

Obtožbe so v javnost prišle po prispevku kolumbijske televizije Noticias Uno, ki je poročala o sodni obsodbi dveh nekdanjih paravojaških borcev. Oba sta priznala, da sta sodelovala pri umoru štirih kmetov, eden izmed njiju pa je za zločin neposredno obtožil Herrero.

Luis Fernando Gómez je zatrdil, da se je s Herrero srečal pred dejanjem in od njega prejel fotografije žrtev, skupaj z denarjem za orožje in motor. Trdi, da mu je Herrera rekel, da so žrtve pripadniki levičarskih gverilcev, a naj bi kasneje ugotovil, da so bili to le sosedje, ki Herreri niso želeli prodati zemlje.

Drugi obsojeni, Óscar Andrés Huertas, je na sodišču dejal, da so trupla po umoru zakopali na eni izmed kmetij. Oba storilca sta bila obsojena na 22 let zapora.

Herrera trdi, da je za odločitev o sodni preiskavi izvedel iz medijev, in obtožbe ostro zavrača. Po njegovih besedah gre za trditve, ki skušajo omadeževati njegovo ime in kariero ter jih odločno zavrača. Ob tem je poudaril, da nobenega od obeh obsojenih ne pozna.

"Pripravljen sem javno spregovoriti, ko bom konkretno in natančno izvedel, česa me obtožujejo ljudje, ki jih ne poznam, in bom lahko dokazal svojo popolno nedolžnost," je dodal.