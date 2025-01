Trump za letalsko nesrečo v Washingtonu okrivil prejšnjo vlado

Ameriški predsednik Donald Trump je danes potrdil, da sredinega trčenja potniškega letala in vojaškega helikopterja v Washingtonu ni preživel nihče. Na novinarski konferenci je krivdo skupaj s sodelavci skušal zvaliti na prejšnjo vlado in njene politike vključevanja.

Trump je izrazil obžalovanje zaradi nesreče, v kateri je umrlo 67 ljudi, nato pa dejal, da bi morali biti kontrolorji zračnega prometa najboljši in najpametnejši. Vladi demokratskih predsednikov Baracka Obame in Joeja Bidna sta po njegovih besedah na tem področju znižali varnostne standarde.

"Zame je najpomembnejša varnost, Obama, Biden in demokrati pa na prvo mesto postavljajo politiko," je dejal Trump. Za nesrečo ni naravnost obtožil kontrolorja zračnega prometa, je pa po mnenju nekaterih nakazal, da bi lahko šlo za posledico politik vključevanja, ki naj bi med drugim zagotavljala večjo rasno in spolno uravnoteženost v zvezni upravi. Trump je sicer t. i. programe DEI takoj ob prevzemu mandata z izvršnim ukazom preklical.

Na novinarsko vprašanje, s čim lahko podkrepi obtožbe, je odgovoril, da z zdravo pametjo. Njegove besede so podprli sodelavci, med drugim obrambni minister Pete Hegseth in podpredsednik ZDA JD Vance, ki so zatrjevali, da bodo za razliko od prejšnjih demokratskih vlad zaposlovali samo najboljše in najpametnejše.

Bidnov minister za promet Buttigieg zavrača obtožbe

Prejšnji minister za promet ZDA Pete Buttigieg je na omrežju X opozoril, da v času njegovega mandata ni bilo nesreč potniških letal s smrtnimi izidi. "Ko družine žalujejo, bi moral Trump voditi, ne pa lagati. Mi smo varnost postavili na prvo mesto, zmanjšali število nevarnih srečanj, povečali število kontrolorjev poletov in nismo imeli nobene nesreče potniških letal s smrtnim izidom," je sporočil.

Kot je zapisal, je bila med predsednikovimi prvimi ukrepi odpustitev ključnih uslužbencev, "ki so varovali nebo". "Čas je, da pokaže pravo vodstvo in pojasni, kaj bo naredil, da se to ne ponovi več," je dodal Buttigieg.

Trump je sicer na novinarski konferenci naznanil še imenovanje novega vršilca dolžnosti direktorja zvezne uprave za zračni promet (FAA) Chrisa Rocheleauja, ki je pri agenciji zaposlen 22 let. FAA, ki nadzira zračni promet v ZDA, je namreč od 20. januarja, ko je Trump nastopil mandat, brez direktorja.

V sredo sta nad reko Potomac v Washingtonu trčila regionalno potniško letalo družbe American Airlines in vojaški helikopter blackhawk. Na krovu potniškega letala je bilo 60 potnikov in štirje člani posadke, v helikopterju pa trije vojaki. Vzrok nesreče še preiskujejo.