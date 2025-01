Trčila potniško letalo in vojaški helikopter: preživelih v reki za zdaj niso našli #foto #video

Nad ameriško prestolnico Washington sta trčila manjše potniško letalo družbe American Airlines in vojaški helikopter. Tako letalo kot helikopter sta strmoglavila v reko. Na krovu letala je bilo 60 potnikov in štirje člani posadke, v helikopterju pa naj bi bili trije ameriški vojaki. Reševalci in potapljači v ledeno mrzli reki iščejo najmanj 64 ljudi. Po poročanju portala CBS News, so iz reke potegnili najmanj 18 trupel, reševalci pa zaradi mrzle nimajo veliko upanja, da bi našli preživele.