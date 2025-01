Nemški kolesarji po nesreči na Majorki poškodovani, a zunaj življenjske nevarnosti

Šest članov nemške kolesarske reprezentance na stezi, v katere se je med pripravami na Majorki z avtomobilom zaletel starejši voznik, so oskrbeli v lokalni bolnišnici, nekateri so poškodovani, a so zunaj življenjske nevarnosti, so sporočili iz nemške kolesarske zveze. Enega kolesarja so že odpustili iz bolnišnice.