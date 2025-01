Najbolj napeto je na zaslišanju nekdanje demokratske kongresnice s Havajev Gabbard, ki jo je vodilni demokrat v odboru za obveščevalne dejavnosti Mark Warner označil za tako neprimerno za direktorico nacionalne obveščevalne službe, da bi z opravljanjem te funkcije kršila zakon, ki jo določa.

Warner je skupaj z drugimi demokrati veteranki vojne v Iraku očital pomanjkanje strokovnih izkušenj, podporo žvižgaču Edwardu Snowdnu in ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu ter pripisovanje odgovornosti za vojno v Ukrajini zvezi Nato. Prav tako je opozoril na njene dvome, da je strmoglavljeni predsednik Bašar Al Asad v Siriji uporabil kemično orožje.

Republikanci so jo po drugi strani hvalili in predsednik odbora Tom Cotton je menil, da obveščevalna skupnost ZDA potrebuje svež pristop. Sama je kritike označila za obrekovanje, zagotovila, da bo odpravila politično pristranskost med obveščevalci in kritizirala njihovo delo, med drugim pri povezovanju Trumpa z Rusijo ter ocenami, ki so privedle do invazije Iraka leta 2023.

Kandidat za direktorja FBI kuje maščevanje?

Kandidatu za direktorja zvezne policije FBI Kashu Patelu so demokrati očitali, da ima pripravljen seznam političnih nasprotnikov za maščevanje, kar je objavil v svoji knjigi iz leta 2023. Patel je dejal, da gre le za opomnik v knjigi in nič več, ter zagotovil, da FBI ne bodo več zlorabljali za politična maščevanja, poroča portal Politico.

Med zaslišanjem je malce presenetil z izjavo, da nasprotuje Trumpovi pomilostitvi podpornikov, ki so 6. januarja 2021 napadli zvezni kongres. Zatrdil je, da napadov na policiste ne morejo dovoliti. Zavrnil je tudi lastne izjave v podporo gibanju QAnon, ki med drugim demokrate označuje za pedofilsko mafijo. Patel zdaj trdi, da gre za gibanje neutemeljenih teorij zarote.

Na Kennedyja mlajšega pritiskajo v zvezi s cepivi

V odboru za zdravje, izobraževanje, delo in pokojnine se danes nadaljuje drugi del zaslišanja nekdanjega demokrata Roberta Kennedyja mlajšega za položaj ministra za zdravje in socialo.

Nečak nekdanjega predsednika ZDA Johna Kennedyja je večinoma ponovil to, kar je dan prej govoril v odboru za finance, predsednik odbora republikanec Bill Cassidy pa je od njega izsilil zagotovila, da ne bo oviral potrjevanja novih cepiv ali spreminjal standardov.

Kennedy je menil, da bi se morali proti visokim stroškom zdravstva v ZDA boriti z ukrepi proti kroničnim boleznim, republikanec Markwayne Mullin pa mu je priporočil, naj še naprej dvomi o znanosti, ker da sicer ne bo napredka.

Demokrat Tim Kaine ga je obtožil, da dvomi o tem, da so ZDA 11. septembra 2001 napadli pripadniki gibanja Al Kaida, Kennedy pa mu je odvrnil, da ga je oče, nekdanji pravosodni minister ZDA, podučil, da ljudje na oblasti lažejo in je treba dvomiti o uradnih razlagah.