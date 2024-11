V Novem Sadu začeli zaslišanja osumljencev zaradi nesreče na železniški postaji

Na državnem tožilstvu v Novem Sadu so se danes začela zaslišanja pridržanih osumljencev zaradi nedavne nesreče na tamkajšnji železniški postaji, v kateri je umrlo 15 ljudi, poroča srbska javna radiotelevizija RTS. Po državi so tudi danes potekali protesti, ko so državljani v znak solidarnosti z žrtvami nesreče za 15 minut ustavili svoje delo.

Srbska policija je v četrtek zaradi nesreče pridržala 12 ljudi. Tožilstvo je sprva sporočilo, da so jih pridržali 11, kasneje pa so obvestili javnost, da so jih pridržali 12, en osumljenec pa je v tujini.

Osumljenci so pridržani na novosadski policijski postaji, nekatere od njih pa so po poročanju RTS že privedli na državno tožilstvo na zaslišanje.

Med pridržanimi sta nekdanji minister za gradbeništvo Goran Vesić in nekdanja vodja srbskih železnic Jelena Tanasković, ki sta nedavno odstopila, pa tudi inženirji in nadzorniki. Osumljeni so kaznivih dejanj, za katere je po navedbah tožilstva zagroženo od dve do 12 let zapora.

Petnajstminutna prekinitev dela v spomin žrtev

V Novem Sadu, Beogradu in več drugih mestih po državi so državljani danes ob 11.52 na pobudo opozicije in aktivistov za 15 minut prekinili svoje delo in se tako poklonili žrtvam nesreče, poročajo srbski mediji.

V zrušenju nadstreška železniške postaje v Novem Sadu je na kraju nesreče, ki se je zgodila 1. novembra ob 11.52, življenje izgubilo 15 ljudi, dva sta še vedno v kritičnem stanju.

Po nesreči je v Novem Sadu in drugod po državi potekalo več protestnih shodov državljanov, ki so zahtevali odgovornost lokalnih in državnih oblasti.