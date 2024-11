Srbska opozicija z dokazi o nezakoniti obnovi železniške postaje v Novem Sadu

Srbska opozicija je v četrtek predstavila dokaze, da je bila železniška postaja v Novem Sadu, kjer je minuli teden v zrušenju nadstreška umrlo 14 ljudi, zgrajena nezakonito. V Novem Sadu so tudi za danes napovedani protesti zaradi nesreče, poročajo srbski mediji.

Miroslav Aleksić iz stranke Narodno gibanje Srbije je v četrtek v srbski skupščini pred tamkajšnjimi mediji predstavil dokumente, povezane s prijavo del za železniško postajo v Novem Sadu. Postajo so sicer prenovili julija, kar je bila že druga prenova od leta 2020.

Prijava del za nazaj

Dokumenti po njegovih besedah dokazujejo, da je ministrstvo za gradbeništvo, promet in infrastrukturo srbskim železnicam izdalo potrdilo o prijavi del za železniško postajo v Novem Sadu šele 16. oktobra, dva tedna pred nesrečo.

Kot je dejal Aleksić, to pomeni, da so vsa gradbena dela na železniški postaji potekala nezakonito. Poudaril je, da se postopek izdaje gradbenega dovoljenja po zakonu lahko konča le z izdajo tega potrdila, če ni gradbenega dovoljenja, pa ne more biti niti uporabnega dovoljenja. Pri tem se je vprašal, zakaj oblasti še vedno niso nikogar pridržale.

V Novem Sadu redni protesti

V Novem Sadu zaradi petkove nesreče redno potekajo protesti, na katerih protestniki zahtevajo odstop premierja Miloša Vučevića in novosadskega župana Milana Đurića ter umik oznake tajnosti s pogodb o obnovi železniške postaje. Minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Goran Vesić je odstopil v torek.

Zaradi neredov na torkovih protestih je policija pridržala devet ljudi. Njihov odvetnik je v četrtek zvečer po poročanju portala N1 Srbija pojasnil, da je državno tožilstvo zahtevalo 30 dni pripora za pet pridržanih, ovadeni pa so zaradi kaznivega dejanja nasilnega vedenja na športni prireditvi ali javnem shodu. Med njimi je po besedah odvetnika tudi aktivist in član organizacije Sviće Ivan Bjelić.

V Novem Sadu so za danes zvečer napovedani novi protesti, na katerih bodo protestniki blokirali tudi enega od mostov čez Donavo.

Med 14 smrtnimi žrtvami nesreče, ki se je zgodila v petek, sta tudi dva otroka. Trije ljudje so bili huje poškodovani. Obnovo železniške postaje sta izvajali kitajski podjetji, a oblasti vztrajajo, da nadstrešek, ki se je zrušil, ni bil vključen v obnovitvena dela.