Srbski minister za notranjo in zunanjo trgovino ter nekdanji minister za gradbeništvo Tomislav Momirović je danes odstopil s položaja, poročajo srbski mediji. To je drugi ministrski odstop, povezan z nedavno nesrečo na železniški postaji v Novem Sadu, ki sledi torkovi napovedi predsednika Aleksandra Vučića, da danes pričakuje nove odstope. Odstopila je tudi direktorica podjetja Infrastrukture železnice Srbije Jelena Tanasković.

"Obveščam vas, da odstopam s položaja ministra za notranjo in zunanjo trgovino. Hvaležen sem predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću za izkazano zaupanje in odlikovanje. Zanj in za Srbijo sem vedno tu," je Momirović po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug zapisal v odstopni izjavi.

Momirović je bil med letoma 2020 in 2022 minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo, potem pa je postal minister za notranjo in zunanjo trgovino. Vučić ga je letos odlikoval z zlato medaljo za posebne zasluge v sodelovanju s Kitajsko.

Zaradi tragedije je pred njim že odstopil minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Goran Vesić.

Danes je odstopila tudi direktorica podjetja Infrastrukture železnice Srbije Jelena Tanasković, ki pa svojega odstopa ni komentirala, poročajo srbski mediji. V pismu, ki ga je poslala premierju Milošu Vučeviću, pa je zapisala, da ji je bilo v čast "sodelovati v vseh velikih delih, ki jih v zgodovini piše Srbija". Podjetje, ki ga je vodila kot vršilka dolžnosti, sicer v Srbiji skrbi in upravlja železniško infrastrukturo.

Protestniki zahtevali prevzem odgovornosti

V zrušenju nadstreška železniške postaje v Novem Sadu 1. novembra je na kraju nesreče življenje izgubilo 14 ljudi, še trije so bili hudo poškodovani. Eden od njih je umrl v nedeljo, za življenje še dveh ponesrečencev pa se zdravniki še vedno borijo.

Po nesreči je bilo v Novem Sadu in drugod več protestnih shodov državljanov, ki zahtevajo odgovornost lokalnih in državnih oblasti. Srbska vlada medtem trdi, da opozicija tragedijo izkorišča za to, da bi brez volitev prevzela oblast.

Postajo so julija prenovili, kar je bila že druga prenova od leta 2020. Srbske železnice vztrajajo, da nadstrešek, ki se je zrušil, ni bil vključen v dela, ki sta jih opravljali dve kitajski podjetji.