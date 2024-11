Po tragediji na železniški postaji v Novem Sadu aretiranih enajst ljudi

Višje državno tožilstvo v Novem Sadu je sporočilo, da so v povezavi s tragedijo v Novem Sadu, ko je ob padcu nadstreška na železniški postaji umrlo 15 ljudi, dva pa sta bila huje poškodovana, aretirali skupno enajst ljudi, poroča Blic. Tragedija se je zgodila 1. novembra.

Višje državno tožilstvo v Novem Sadu poudarja, da so enajst ljudi aretirali po zbiranju informacij in podrobni analizi potrebne dokumentacije, razgovorih z večjim številom občanov, opravljenih strokovnih pregledih za ugotovitev vzroka in okoliščin padca strehe in po tem, ko so dobili mnenje izvedencev gradbene stroke, poroča Blic.

Sumi se, da so J. T., G. V., A. D. in N. Š. storili hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost, in da so S. N., M. J., LJ. M. M., M. S., D. J., M. G. in D. T. storili kaznivo dejanje nepravilna in neustrezna izvedba gradbenih del. Za navedena kazniva dejanja je predpisana kazen zapora od dveh do 12 let.

V sredo novi odstopi

Srbski minister za notranjo in zunanjo trgovino ter nekdanji minister za gradbeništvo Tomislav Momirović je v sredo odstopil s položaja, poročajo srbski mediji. To je drugi ministrski odstop, povezan z nedavno nesrečo na železniški postaji v Novem Sadu. Odstopila je tudi direktorica podjetja Infrastrukture železnice Srbije Jelena Tanasković.