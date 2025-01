Hud udarec za Trumpa: Kanada v EU?

Nemški ekonomist Nikolaus Wolf EU in Nemčiji svetuje, naj izpred oči ne izgubita evropskega notranjega trga. Leta 2023 je Nemčija v EU dosegla okoli 68 odstotkov zunanjetrgovinskega presežka. Če vključite še Veliko Britanijo, je bila številka celo 87 odstotkov. Evropa je zato izjemno pomembna za nemško gospodarstvo, je dejal v pogovoru za nemški fondsmagazin.de.

Trumpov ekonomski nacionalizem v Nemčiji ne bi deloval

Glede ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegove politike pravi, da njegova ekonomska politika lahko deluje v državi, ki ima velik notranji oziroma domači trg. Takšni državi sta ZDA ali Kitajska. V Nemčiji pa bi bila ekonomska politika v Trumpovem slogu preprosto samomor.

Wolf poudarja, da ima EU veliko svoboščin in socialne varnosti, ki jih v ZDA nimajo. Varnost v evropskih mestih, tudi v Londonu, je bistveno boljša kot na primer v Houstonu. Stopnja umorov je tam približno desetkrat višja, pri čemer je Houston v sredini ameriške lestvice glede stopnje umorov.

"EU ne bi rad zamenjal za ZDA"

"EU ne bi rad zamenjal za ZDA. To ni vzor. In če Trump pravi, da želi kupiti Grenlandijo, potem bi morali prositi Kanado, da se pridruži EU. Zgodovinsko gledano je bil ofenziven pristop vedno najboljši," je prepričan.

Ekonomist Nikolaus Wolf je prepričan, da bo nemška avtomobilska industrija našla rešitev za izhod iz krize, v kateri se je znašla. Foto: Guliverimage

Na vprašanje glede evropske birokracije in pretirane regulacije je odgovoril, da so Nobelovo nagrado za ekonomijo pravkar prejeli raziskovalci, ki so dokazali odvisnost močnega gospodarstva od močnih institucij (mišljeni so Daron Acemoglu, Simon Johnson in James Robinson, op. p.).

Močna in funkcionalna država

"Potrebna je močna in funkcionalna država, ki lahko uveljavlja pravila in zagotavlja stabilnost. Seveda obstaja nevarnost prekomerne regulacije. In to se je nedvomno zgodilo v Nemčiji in Evropi. Ponovno moramo vzpostaviti ravnotežje med individualno pravičnostjo in prepričanjem, da mora država zgolj vzpostavljati okvir za dobro delovanje gospodarstva."

Izpostavlja primer davčnega sistema. Bolj ko je zapleten, bolj je naklonjen velikemu bogastvu. "Navsezadnje si le premožni lahko privoščijo dober davčni nasvet. Mali davkoplačevalec preprosto plača. […] Pravičnost pride šele, ko stvari postanejo preprostejše," pojasnjuje Wolf.

Optimističen glede nemške avtomobilske industrije

Prepričan je, da bo tudi nemška avtomobilska industrija našla rešitev za izhod iz krize, v kateri se je znašla. "Pomanjkanje (surovin, op. p.) in tehnološki odziv nanj sta Nemčijo in Evropo vedno znova v valovih pognala naprej. Na tem področju imamo strokovno znanje," je optimističen.

Kjer se ljudje niso dolgo oklepali stare tehnologije, ampak so hitro spremenili smer, so bili na koncu na boljšem. To (sprejemanje novih tehnologij, op. p.) nikoli ni povzročilo množične brezposelnosti, temveč so bila ustvarjena nova delovna mesta, zlasti v storitvenem sektorju, je še dejal nemški ekonomist.