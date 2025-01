Volkswagen o investicijah s Kitajci, bodo prevzeli kar njihove tovarne?

Oliver Blume, izvršni direktor Volkswagna. Foto: Volkswagen Izvršni direktor Volkswagna Oliver Blume je potrdil investicijske pogovore s svojimi kitajskimi partnerji. Ali so se res pogovarjali tudi o prevzemu dveh Volkswagnovih problematičnih tovarn v Nemčiji, pri največjem evropskem avtomobilskem proizvajalcu niso potrdili.

„Ko podjetja vlagajo v Evropo, ustvarjajo vrednost, ustvarjajo delovna mesta, je to vedno pozitivno sprejeto. Imamo tesna partnerstva na Kitajskem – partnerje v skupnih podjetjih – in seveda potekajo razprave, vendar ni nobenih konkretnih odločitev. Takšne stvari je treba skrbno pripraviti,“ je dejal Blume ob robu konference v Berlinu, ki jo je organizirala nemška publikacija Die Welt.

Tiskovni predstavnik je v izjavi po elektronski pošti pojasnil, da se Blume ni skliceval na pogovore o tovarnah v Nemčiji, temveč na širše razprave o investicijskih načrtih njihovih partnerjev v Evropi, neodvisno od Volkswagna.

Kitajce bodo zanimale odslužene tovarne v Evropi

Volkswagen bo moral zapreti tovarne v Osnabrücku in Dresdnu, za obe pa išče dolgoročno rešitev. Po poročanju Reutersa so kitajski investitorji že iskali možnost za prevzem določenih avtomobilskih tovarn v Evropi. Za Kitajce bo tovarna v Evropi rešila logistične izzive in omogočila prodajo avtomobilov brez dodatka višjih carin. Kot prvi bo letos v Evropi tovarno končal BYD.

Na Kitajskem ima Volkswagen tri skupna podjetja in sicer z družbami SAIC, FAW in JAC. Prav tako so delno povezani tudi s tehničnim strateškim partnerjem Xpengom. Nobeno od naštetih podjetij za zda nima konkretnih načrtov za tovarno v Evropi.