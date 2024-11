Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo prvi dan svojega mandata povišal carine na vse uvožene izdelke iz Kanade, Mehike in Kitajske, poroča The New York Times. Z grožnjo želi države prisiliti, naj izpolnijo njegove zahteve glede ustavitve nezakonitih prestopov meje in tihotapljenja drog.