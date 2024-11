Donald Trump se je z uspešnim zavlačevanjem znebil dveh zveznih kazenskih pregonov, ostajata pa še primera na državni ravni v New Yorku in Georgii. V New Yorku je bil spoznan za krivega ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu.

Foto: Reuters