Odbor za etiko je v poročilu ugotovil, da obstajajo "tehtni dokazi", da je 42-letni nekdanji republikanski kongresnik s Floride kršil kongresna pravila ter zvezne in floridske zakone, ki se med drugim nanašajo na prostitucijo, spolne odnose z mladoletniki in uporabo prepovedanih drog, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz 37 strani dolgega dokumenta je razvidno, da je redno užival kokain in ekstazi ter kupoval marihuano v svoji pisarni na Kapitolu.

V poročilu je tudi navedeno, da je takratni kongresnik Gaetz med letoma 2017 in 2020 "verjetno v povezavi s spolnimi aktivnostmi in/ali uporabo drog" plačal 12 ženskam skupno več kot 90 tisoč dolarjev.

Ženske so kongresnim preiskovalcem povedale, da sta jim Gaetz in njegov prijatelj Joel Greenberg, nekdanji republikanski davčni uradnik na Floridi, plačevala za spolne odnose na zabavah in drugih dogodkih.

Odbor, ki je preiskavo vodil od leta 2021, je zaslišal tudi 17-letnico, ki je pričala, da je imela na zabavi julija 2017 dvakrat spolne odnose z Gaetzom. Njegov predstavnik ji je nato isti večer dal 400 dolarjev v gotovini, kar je razumela kot plačilo za seks.

Gaetz vse zanika

Vse priče so sicer povedale, da so bili spolni odnosi sporazumni. Gaetz je v pisnih odgovorih odboru zanikal spolne odnose z mladoletnicami, večkrat je zanikal tudi kakršnekoli druge nepravilnosti.

Poročilo je odbor objavil, potem ko so njegovi odvetniki danes na zvezno sodišče neuspešno vložili pritožbo, v kateri so zahtevali, da prepreči objavo poročila.

Gaetz je v odzivu na poročilo danes na omrežju X zapisal, da obstaja razlog, zakaj so mu "to storili v poročilu dan pred božičnim večerom in ne na sodišču, kjer bi lahko predložil dokaze in se soočil s pričami".

Gaetza, ki je bil v začetku novembra znova izvoljen v kongres, je Trump izbral za prihodnjega ministra za pravosodje. Le nekaj dni zatem se je Gaetz položaju odpovedal, ker so v medije pricurljale podrobnosti o omenjenih zabavah, pa tudi zato, ker mu je nasprotovalo več republikanskih senatorjev in v senatu verjetno ne bi bil potrjen.