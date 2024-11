Predstavniki stalnih članic Varnostnega sveta ZN so redno mesečno zasedanje o Siriji v četrtek izkoristili za medsebojne obtožbe. Predstavniki ZN so vse strani pozivali, naj umirijo napetosti, predstavnik Slovenije pa je sirske oblasti pozval, naj zagotovijo varnost vseh, ki se zaradi konflikta v Libanonu vračajo v Sirijo.

Svet guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) je po večurni burni razpravi v četrtek sprejel resolucijo, v kateri Iranu očita slabo sodelovanje z agencijo in zahteva, da Teheran do začetka prihodnjega leta pripravi poročilo o svojih prizadevanjih. Iran je danes sporočil, da bo v odziv na resolucijo zagnal nove centrifuge.

Tako kot podobni resoluciji iz novembra 2022 in junija 2024 tokratna izpostavlja, da mora Iran nujno zagotoviti tehnično verodostojne razlage za sledove urana in strokovnjakom IAEA po potrebi omogočiti odvzem vzorcev. Od Teherana zahteva tudi pripravo celovite ocene o morebitni prisotnosti ali uporabi neprijavljenega jedrskega materiala v povezavi z odprtimi vprašanji v zvezi z iranskim jedrskim programom ter popolno poročilo o sodelovanju Irana z IAEA.

Resolucija, ki so jo predložile Velika Britanija, Francija, Nemčija in ZDA, sledi podobnemu predlogu iz junija. Dokument, proti kateremu so glasovale Kitajska, Rusija in Burkina Faso, je bil v 35-članskem Svetu guvernerjev sprejeta z 19 glasovi za, 12 držav pa se je glasovanja vzdržalo, sta za francosko tiskovno agencijo AFP povedala neimenovana diplomata.

Iran trdi, da je resolucija politično motivirana. Predstavnik Irana pri IAEA Mohsen Naziri Asl je po glasovanju poudaril, da ima resolucija nizko podporo.

Iransko zunanje ministrstvo je po sprejetju resolucij sporočilo, da bo Iran še danes zagnal vrsto novih in naprednih centrifug. "Vodja Iranske organizacije za atomsko energijo Mohamad Eslami je izdal ukaz o sprejetju učinkovitih ukrepov, vključno z uvedbo velike serije novih in naprednih centrifug različnih vrst," piše v skupni izjavi organizacije in zunanjega ministrstva, še poroča AFP.

Direktorica za operacije v Uradu ZN za koordinacijo humanitarnih zadev (Ocha) Edem Wosornu je povedala, da so sovražnosti v Libanonu v zadnjih tednih v Sirijo pregnale 540 tisoč ljudi, od tega dve tretjini sirskih beguncev.

Namestnica posebnega odposlanca ZN za Sirijo Najat Rochdi je pozvala vse strani, naj zmanjšajo napetosti in predvsem zaščitijo civiliste ter se posvetijo iskanju politične rešitve. Poročala je o nadaljevanju izraelskih in ameriških napadov v Siriji in pozvala k umiritvi razmer na celotnem Bližnjem vzhodu.

Razprava med članicami Varnostnega sveta je pokazala razdeljenost svetovnih sil glede Sirije. Predstavnik Rusije je kritiziral Veliko Britanijo zaradi organizacije zasedanja in ZDA zaradi podpore Zahodnemu Jeruzalemu, s čimer je najverjetneje mislil na Izrael. ZDA je obtožil, da z vojaki na jugovzhodu Sirije plenijo nafto in plin, zahteval ukinitev sankcij in pohvalil sirsko vlado za pomoč beguncem iz Libanona.

V podobnem tonu je minil tudi nastop predstavnika Kitajske, predstavnik ZDA pa je vprašal, zakaj prihodki od naravnih virov Sirije končajo v Moskvi in Teheranu. Prav tako je kritiziral zračne napade sirske vlade na severozahodu države, ki potekajo s podporo Rusije.

Politični koordinator slovenske misije pri ZN Klemen Ponikvar je pozval Damask, naj da prednost blaginji vseh ljudi na svojem ozemlju, brez razlikovanja na podlagi vere, sekte, etnične pripadnosti ali političnega prepričanja. Sirsko vlado in dejanske oblasti na terenu je tudi pozval, naj zagotovijo dolgoročno varnost povratnikov.