Ameriški igralec Jared Leto je za pandemijo in novi koronavirus izvedel šele včeraj, po 12 dneh izolacije in bivanja v tišini v puščavi, prav tako tudi tekmovalci nemškega Big Brotherja, ki so od začetka februarja umaknjeni od resničnega sveta.

Zadnje dni je težko uiti poročilom o novem koronavirusu in pandemiji, ki je zajela svet, a Jaredu Letu je uspelo prav to.

Oskarjevec je na svojem profilu na Instagramu sledilce včeraj obvestil, da je za virus izvedel komaj zdaj, saj je bil na 12-dnevni tihi meditaciji v puščavi. Pojasnil je, da so bili povsem izolirani, brez telefona in kakršnekoli komunikacije.

"Pojma nismo imeli, kaj se dogaja zunaj stavbe. Včeraj sem vkorakal v povsem drugačen svet, svet, ki se je spremenil za vedno. Če rečem, da je noro, sem bil preblag."

Ob tem je še dodal, da je takoj začel dobivati sporočila prijateljev in družine, ter svoje sledilce pozval, naj pazijo nase in ostanejo doma.

Ni edini na tem svetu, ki ni vedel za pandemijo

A 48-letni zvezdnik začuda ni edini, ki ni vedel, kaj se te dni dogaja po svetu in kako se spreminja – v enakem (nezavednem) mehurčku so bivali tudi tekmovalci nemškega Big Brotherja, ki so v hišo izolacije stopili 6. februarja in do včeraj zvečer niso vedeli ničesar o dogajanju v resničnem svetu.

Šov Big Brother, ki smo ga nekoč gledali tudi pri nas, v eno hišo namesti popolne neznance in jih za več tednov odreže od resničnega sveta in tehnologije.

V nemški šov so naknadno sicer vstopali novi tekmovalci, ki so že vedeli za pandemijo, a jim je bilo naročeno, naj o tem s tistimi, ki so že notri, ne govorijo. V torek zvečer pa so jim le povedali o novem koronavirusu, čemur so sledili šok in solze. Novico jim je v družbi zdravnika sporočil voditelj, na varni razdalji v stekleni kocki, nato pa so se jim oglasili še družinski člani, ki so jih bodrili, naj ostanejo v hiši, saj je to verjetno najvarnejša hiša v vsej Nemčiji.

Tako so jim včeraj sporočili novico o koronavirusu. Na času 2:51 jim pokažejo TV-prispevek o tem, na 5:25 pa eden od tekmovalcev zajoče:

Mnogi so šov in odločitev producentov, da se tekmovalcem ne pove o pandemiji, močno kritizirali in dejali, da si to zaslužijo vedeti, ustvarjalci pa so se branili z besedami, da so takšna pravila šova ter da se jih prekrši le v primeru smrti ali poškodbe družinskega člana tekmovalcev. V ameriškem šovu leta 2001 so producenti tekmovalce vseeno obvestili o terorističnih napadih v New Yorku 11. septembra, a le zato, ker je bil pogrešan sorodnik enega izmed tekmovalcev.

V nevednosti pa še vedno živijo tekmovalci brazilskega in kanadskega Big Brotherja, ki jim producenti do zdaj še vedno niso povedali za pandemijo in novi koronavirus.

