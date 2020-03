Italijani v karanteni snemajo sporočila sebi izpred desetih dni #video

Naši sosedje Italijani so zaradi novega koronavirusa že več kot teden dni v karanteni. V tem času se sicer znajo zamotiti, med drugim s petjem z balkonov, nazadnje pa so začeli snemati sporočila samim sebi izpred desetih dni.

Kaj bi rekli samemu sebi, če bi se lahko vrnili v preteklost za deset dni, ko smo še čisto brezbrižno razmišljali o novem koronavirusu? Razmislite tudi vi.

Italijani so ravno v ta namen, ker se večina držav še vedno ne zaveda resnosti problema, posneli sporočila samim sebi izpred desetih dni.

Kaj so si povedali?

"Sama sem se norčevala iz ljudi, ki so nosili zaščitno masko. /.../ Ne norčuj se iz svoje mame, ko ti pravi, da si kupi masko. Kupi jo, idiotka. /.../ Še pred desetimi dnevi sem hodila na sestanke, na večerjo s prijatelji, v fitnes, k frizerju, počela sem običajne stvari, ki ne škodijo nikomur. /.../ A v desetih dneh življenje ne bo več takšno. /.../ Število okuženih bo naraščalo, kar bo dokaz, da vse skupaj le ni bilo sran**, kot smo mislili. /.../ Trenutno smo v nerealni situaciji. /.../ Nihče ne more zapustiti doma, če nimaš res nujnega razloga. /.../ Smo v lepi karanteni, takšni, kot jo vidiš samo v filmih. /.../ Ves narod, zaprt doma, tega najbrž niste pričakovali?"

"Saj je samo gripa, morda ni tako slabo, ne vem. To smo jemali zlahka. /.../ A to, kar tvegaš, ni kot navadna gripa. /.../ Videli smo skrb vzbujajoče videe iz Francije in ZDA, kako ljudje tega ne jemljejo resno. /.../ Kar se dogaja, je precej bolj resno, kot smo mislili, da je. Spoznali boste, da je samo to, da lahko dihaš zrak v svojem domu, nekaj, za kar ste lahko hvaležni. /.../ Najprej se ti bo zdelo, da se ti bo zmešalo, ne boš videl luči na koncu predora. /.../ Zgodili se bodo trenutki povezanosti, ki si jih niste nikoli predstavljali, kot včeraj, ko smo šli vsi na balkone in peli. /.../ Ostani doma. /.../ Nisi edina oseba na tem svetu. /.../ Lahko počivaš, bereš knjige, gledaš filme, se naučiš igrati kitaro. /.../ Sprosti se, kmalu bo konec."

Na koncu videa pa še sporočilo in priznanje, da so podcenjevali situacijo in da naj drugi ne naredijo iste napake. "Ostanite doma."

Italijani so v karanteni že več kot en teden, od 9. marca 2020.

