Italijani kršijo karanteno, v enem dnevu ovadili skoraj 7000 ljudi

Italijanske oblasti so se odločile, da bodo strogo nadzorovale spoštovanje strogih ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa v državi. Potem, ko so v četrtek razglasili dvotedensko zaporo ter zaprtje vseh trgovin in lokalov, so samo v petek zaradi kršitve karantene ovadili 6942 oseb.

Italijansko notranje ministrstvo je ob tem sporočilo, da so skupno opravili nadzor nad 157.271 osebami in 83.454 trgovinami. Ovadili so tudi 239 lastnikov trgovin, ker kljub karanteni niso zaprli vrat svojih trgovin. Med ovadenimi posamezniki so tudi odvisnik od mamil in tri prostitutke, poroča STA.

Za kršitev karantene je v skladu z italijansko zakonodajo zagrožena trimesečna zaporna kazen ali globa v višino do 206 evrov.

V času karantene je Italijanom odhod od doma dovoljen samo zaradi poslovnih ali nujnih razlogov ter kratkih nakupov osnovnih življenjskih potrebščin. Nadzor izvaja italijanska policija.

