Na letalu, ki je v torek pristalo na Brniku, našli koronavirus

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sporoča in opozarja, da so ob epidemiološkemu poizvedovanju primera covid-19 ugotovili, da je bila na letalu Turkish Airlines, let številka 1061, ki je pristalo v Ljubljani 10. marca 2020 ob 8. 45, covid-19 pozitivna oseba .

Potniki, ki so bili na omenjenem letu, naj skrbno opazujejo svoje zdravstveno stanje in se ob pojavu slabega počutja, znakov okužbe dihal ali vročine po telefonu posvetujejo z zdravnikom, so sporočili. Svetujejo, da že pred pojavom morebitnih simptomov dosledno upoštevajo higienske nasvete in nasvet o zmanjšanju socialnih stikov, ki bi vodili v prenos okužbe (predvsem omejijo tesnejše stike na razdalji, manjši od 1,5 metra).

Foto: Getty Images

Bodite pozorni na simptome

Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Natančni podatki o poteku bolezni se še zbirajo, saj gre za nov virus. Pri približno 80 odstotkih okuženih bolezen poteka v lažji obliki, težji potek naj bi imelo okoli 20 odstotkov obolelih, je zapisano na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Okužbe z novim koronavirusom od preostalih povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno s pljučnicami, ne moremo ločiti zgolj na osnovi poteka bolezni in bolnikovih težav. Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko testiranje. Koronavirus se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in še v drugih kužninah.

Če sumite na okužbo, ne hodite k zdravniku, ampak ga pokličite po telefonu. Z zdravnikom se boste dogovorili za pregled oziroma dobili nasvet glede na vaše zdravstveno stanje. Seznam kontaktov, kjer je mogoče dobiti informacije, najdete na spodaj:

Seznam kontaktov, kjer je mogoče dobiti informacije

Nacionalni inštitut za javno zdravje



Na telefonski številki 031 646 617 je vsak dan med 9. in 17. uro na voljo epidemiolog za dodatne informacije, navodila in pojasnila.



Ministrstvo za zunanje zadeve



Na telefonskih številkah 01 478 6772 in 01 478 2305 je dosegljiva konzularna kontaktna točka, kjer lahko potniki dobijo informacije glede potovanj v tujino. Na spletnih straneh ministrstva lahko vsakdo v seznamu držav najde več informacij o ukrepih in nasvetih, ki veljajo za posamezno državo.



UKC Ljubljana



Za vprašanja glede koronavirusa sta na voljo telefonski številki 01 522 45 40 in 01 522 45 41.



UKC Maribor



Za vprašanja glede koronavirusa je na voljo telefonska številka 031 653 929, dosegljivi so vsak dan od 7. do 22. ure.



Splošna bolnišnica Celje



Za vprašanja glede koronavirusa je na voljo telefonska številka 03 423 30 79, dosegljivi so 24 ur na dan.



Splošna bolnišnica Jesenica



Bolniki, ki so naročeni na pregled in imajo povišano temperaturo, kašelj in oteženo dihanje ali so bili v zadnjih desetih dneh v Italiji ali v krajih zunaj Evrope, kjer je potrjena epidemija koronavirusa, naj pokličejo na telefonsko številko 051 668 651 za nov datum za pregleda.



Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica



Telefonska številka za nasvet je 05 330 1117.



Zdravstveni dom Nova Gorica



Za zdravstvene informacije v primeru suma okužbe so na voljo telefonske številke 051 656 580 ali 051 656 558 od ponedeljka do petka med 8. in 20. uro za odrasle ter 051 656 509 med 8. in 15. uro za otroke.



Med konci tedna je prebivalcem na voljo urgenca v Splošni bolnišnici Dr. Franca Derganca na telefonski številki 05 330 11 17.



Zdravstveni dom Izola



Ob sumu na koronavirus naj bolniki pred obiskom pokličejo ambulanto izbranega zdravnika ali ambulanto nujne medicinske pomoči na telefonsko številko 05 663 5000.



Zdravstveni dom Slovenj Gradec



Dežurna telefonska številka za nasvet je 031 393 112.



Zdravstveni dom Velenje



Telefonska številka dežurne službe je 03 8995 445.



Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport



Za vprašanja glede preventivnih ukrepov, povezanih z novim koronavirusom, se lahko državljani in vsi deležniki s področja izobraževanja obrnejo na elektronski naslov vprasanja.mizs@gov.si.