Na ljubljanski infekcijski kliniki trije pacienti v kritičnem stanju

Po tem, ko je bilo do včeraj pri nas potrjenih 141 okužb z novim koronavirusom, so trije pacienti na ljubljanski infekcijski kliniki v kritičnem stanju.

Na včerajšnji novinarski konferenci so pristojni sporočili, da je največje povečevanje okužb v ljubljanski regiji. V ljubljanskem UKC so za 24ur.com potrdili, da se pri njih zdravi 16 pacientov, najslabše je stanje treh pacientov, ki so na infekcijski kliniki v kritičnem stanju.

Tudi v Zasavju naj bi bil po poročanju portala Kum24.si en pozitiven pacient, kar jim je potrdil direktor ZD Trbovlje Denis Tomše. Oseba naj bi ravnala skladno s pravili in se na odvzem brisa pripeljala z avtomobilom.

Med oblikovanjem nove vlade Janeza Janše, ki se je zgodilo ponoči, so med drugim oblikovali krizni štab za boj proti širjenju novega koronavirusa, ki se bo danes znova sestal in razpravljal o morebitnih dodatnih ukrepih, poroča STA.

Ukrepi bodo precej resni

Nova vlada Janeza Janše je svojo ustanovno sejo, ki se je potegnila globoko v noč, v veliki meri posvetila razpravi o ukrepih za omejevanje širjenja okužb z novim koronavirusom.

Ustanovila je tudi krizni štab, ki ga bo vodil premier, medtem ko je sekretar štaba postal nekdanji direktor Sove Andrej Rupnik.

Ta je sicer na vprašanje, kakšne ukrepe lahko pričakujemo, dejal, da bodo ti precej resni zaradi razmer, ki vladajo, pričakovati pa jih je tako rekoč na vseh področjih oziroma povsod tam, kjer prihaja do velike interakcije med ljudmi.

Krizni štab se bo vnovič sestal po opravljenih primopredajah poslov na ministrstvih. Za zdaj so dopoldne napovedane primopredaje poslov na ministrstvu za notranje zadeve med Boštjanom Poklukarjem in Alešem Hojsom, na ministrstvu za okolje in prostor med Simonom Zajcem in Andrejem Vizjakom ter na ministrstvu za obrambo med Karlom Erjavcem in Matejem Toninom.

