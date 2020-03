Načrt vlade: zagotovili bodo, da ne bo zmanjkalo hrane

Država bo nujno oskrbo prebivalstva v času epidemije koronavirusa zagotovila s postopnim povečanjem blagovnih rezerv trajnega mleka, mlečnega prahu, sira, piščančjega mesa in mladega pitanega goveda, je sklenila vlada. Sprejela je tudi predlog zakona o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov in ga po nujnem postopku poslala v DZ.

Vlada predlaga dodatne količine blagovnih rezerv

Ne glede na visoko stopnjo samooskrbe na področjih mleka, mlečnih izdelkov, mesa in mesnih izdelkov, vlada predlaga dodatne količine blagovnih rezerv za nemoteno oskrbo prebivalcev s temi izdelki.

Za povečanje blagovnih rezerv je vlada zadolžila zavod za blagovne rezerve. Povečanje blagovnih rezerv bo zavod izvajal postopno v roku treh mesecev, sredstva pa bodo zagotovili iz proračunske rezerve.

Živilsko pridelovalna industrija v Sloveniji se zaradi izbruha koronavirusa sooča z motnjami in nestabilnostjo na trgu zaradi ovir pri prostem pretoku blaga in storitev, kapitala in oseb na enotnem notranjem trgu EU in tretjih držav, so zapisali na kmetijskem ministrstvu. Foto: Getty Images

Vlada je na prvi seji sprejela tudi predlog zakona o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdno lesnih sortimentov ter ga po nujnem postopku poslala v DZ.