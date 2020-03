Zakašljal si je v dlan in vtipkal PIN: naj bo prigoda iz trgovine v opomin

Za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom pristojne organizacije in zdravstveni strokovnjaki po vsem svetu ljudem svetujejo, naj se izogibajo (pretiranemu) dotikanju površin, ki so v skupni rabi (kot POS terminali), naj se jih, če je to mogoče, dotikajo z rokavicami ali komolci oziroma naj si po stiku z njimi umijejo ali razkužijo roke.

Za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom pristojne organizacije in zdravstveni strokovnjaki po vsem svetu ljudem svetujejo, naj se izogibajo (pretiranemu) dotikanju površin, ki so v skupni rabi (kot POS terminali), naj se jih, če je to mogoče, dotikajo z rokavicami ali komolci oziroma naj si po stiku z njimi umijejo ali razkužijo roke. Foto: Reuters

Gre za resnično opažanje avtorja tega prispevka, ki je v času, ko nas za zajezitev širjenja koronavirusa vseh strani bombardirajo z opozorili o osebni higieni, na blagajni ene od slovenskih trgovin čakal na vrsto za kupcem, ki je kašelj ujel s svojo dlanjo in nato uporabil POS terminal. Seveda to ne pomeni, da je imel možakar koronavirus, je pa v času, ko je to še posebej pomembno, velik opomin, da si je treba po uporabi vseh javnih površin z gumbi ali zasloni na dotik umiti ali razkužiti roke.

Predpostavimo, da je imel kupec koronavirus. Kaj bi se v teoriji lahko zgodilo?

Po tem, ko si je zakašljal v dlan, je kupec na POS terminalu ob plačilu s kartico vtipkal svojo kodo PIN. Mogoče je, da je pri tem na petih tipkah (štirimestna koda in pa tipka za potrditev) pustil koronavirus.

Naslednji kupec, ki nima brezstične kartice oziroma bo zapravil več kot 25 evrov, zaradi česar bo moral nakup potrditi s kodo PIN, bo morda pritiskal iste številke kot okuženi kupec pred njim. Virus se bo s številčnice prenesel na njegove prste. In nato še na prste naslednjega kupca in še enega in še enega in tako dalje.

Prizor iz Italije izpred nekaj dni pred razglasitvijo vsesplošne karantene na ravni celotne države. Trgovine so številni kupci obiskali z zaščitnimi maskami, ki do določene mere lahko preprečujejo kapljično prenašanje novega koronavirusa. Foto: Getty Images

Morebitno posledico je seveda lahko napovedati - širjenje okužb s koronavirusom.

Kupci, ki koronavirus nosijo na svojih prstih, lahko te povsem podzavestno vtaknejo v usta (kot smo videli pred kratkim, na to niso imuni niti zdravniki, ki opozarjajo na nevarnost takega početja) ali pa virus z dotikanjem nevede prenesejo na hrano, predmete, druge ljudi oziroma, če bodo nadaljevali z nakupovalno turnejo, na naslednji POS terminal. Vse to ob predpostavki, da si po vnosu kode PIN na "okuženem" terminalu niso umili ali razkužili rok.

Kako dolgo koronavirus preživi na različnih površinah?



Za dolgotrajnejše preživetje koronavirusa so glede na nove raziskave ključni razmeroma visoka vlažnost zraka, zmerne temperature in odsotnost vetra ter trdna površina. Foto: Reuters

Dosedanje znanstvene raziskave kažejo, da lahko novi koronavirus na različnih površinah preživi od nekaj ur do tri dni. Obstojnost virusa na površinah je odvisna od vlažnosti in temperature zraka, potencial za prenosljivost pa predvsem od poroznosti materiala, na katerem se nahaja.



Na plastiki in nerjavečem jeklu, torej na manj poroznih materialih, bo koronavirus praviloma preživel najdlje, kar pomeni do nekaj dni, in se prek njih prenašal najhitreje.

Če je mogoče, si roke umijte ali razkužite po dotikanju vsega, kar ima tipke ali zaslon na dotik in je namenjeno javni rabi

Za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom pristojne organizacije in zdravstveni strokovnjaki po vsem svetu ljudem svetujejo, naj se izogibajo (pretiranemu) dotikanju sledečih površin, naj se jih, če je to mogoče, dotikajo z rokavicami ali komolci oziroma naj si po stiku z njimi umijejo ali razkužijo roke. To so med drugim:

- številčnice POS terminalov za plačevanje s karticami,

- številčnica in druge tipke na bančnih avtomatih,

- zasloni na dotik na samopostrežnih blagajnah ali za naročanje hrane (kot na primer v nekaterih restavracijah McDonald's),

Kar zadeva prenašanje novega koronavirusa, gotovina ni tako zelo problematična, ker so bankovci porozni, na bakrenih kovancih pa se virus ne zadrži prav dolgo, pravijo strokovnjaki. To sicer še zdaleč ne pomeni, da gotovina ni problematična - ker potuje skozi nešteto rok, bi jo morali vselej obravnavati kot umazano, saj takšna tudi je. Foto: Reuters

- številčnice za izbiro nadstropja v dvigalih,

- številčnice kavomatov in avtomatov s pijačo in prigrizki,

- stikala za luči na javnih mestih ali v službi,

- kljuke vrat v poslopjih, kjer je večji pretok ljudi,

- ograje in katera koli druga oprijemališča, ki jih uporabljajo tudi drugi,

- ročaji vozičkov in košar v trgovinah,

Kako dolgo si je treba umivati roke? Po spletu kroži malce šaljiv, a uporaben nasvet - tako dolgo, kot bi si jih umivali, če bi pravkar narezali čilije, nato pa bi si hoteli vstaviti kontaktne leče. Foto: Thinkstock

- tako rekoč vse, česar se je treba dotakniti v javnih sanitarijah ali na stranišču v službi,

- pulti in pisala v javnih ustanovah, kot so banke, upravne enote, pošte, uradi za registracijo vozil in tako naprej,

- ročke za natakanje goriva na bencinskih črpalkah.

