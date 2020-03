Miti o koronavirusu – kaj je res in kaj ne? #video

Čeprav je s koronavirusom okuženih že skoraj 91 tisoč ljudi, potrjenega primera v Sloveniji še vedno nimamo. Kljub temu imajo ljudje, ki jim misel na virus nažene strah v kosti, še vedno mnogo vprašanj, kot na primer, ali se lahko bolezni nalezejo od svojega hišnega ljubljenčka, ali so paketi iz držav s potrjenimi okužbami varni in podobno. A kaj je v poplavi vseh odgovorov in informacij res in kaj ne?

Na svoji spletni strani je Nacionalni inštitut za javno zdravje (s kratico NIJZ) v zadnjih dneh objavil več člankov, ki tako za strokovno, kot za laično javnost pojasnjujejo vse, kar je do sedaj znanega o novem koronavirusu z imenom SARS-CoV-2 in bolezni COVID-19, ki jo povzroča. Med drugim so povzeli tudi mite, povezane s to, za zdaj še vedno novo in ne dovolj raziskano boleznijo, ki jih je na svoji strani objavila Svetovna zdravstvena organizacija.

Nekaj mitov, ki temeljijo na vprašanjih ljudi, in odgovorov nanje, ki izhajajo iz do sedaj znanih dejstev o samem virusu in njegovem širjenju, preverite v nadaljevanju.

Mit št. 1: Novi koronavirus lahko dobim, če prejmem paket iz Kitajske ali katere druge države, kjer imajo potrjene primere okužbe.

Ne drži. Do zdaj ni dokazov, da bi lahko virus dolgo preživel na površinah, kot so pisma ali paketi. Torej, med dolgo potjo iz Kitajske ali katere druge države do vas virus, če bi ga nekdo prenesel na vaš paket oziroma pismo, ne bi preživel. Virus namreč za preživetje potrebuje živega gostitelja.

Pred koronavirusom ni varen nihče. Okužimo se lahko ne glede na spol ali starost. Foto: Getty Images

Mit št. 2: V pomoč pri preprečevanju okužbe je uporaba sušilcev rok na vroč zrak.

Ne drži. Tisto, kar uniči viruse na rokah, je temeljito umivanje rok z milom in dovolj vročo vodo ali uporaba razkužil, ki vsebujejo vsaj 60 odstotkov alkohola. Dobro umite roke nato popivnajte s čistimi brisačami ali jih osušite s sušilcem. Ob tem pa imejte v mislih, da zgolj 'prezračevanje' rok pod sušilcem, ne da bi jih prej temeljito umili, nima učinka na uničenje virusa.

Mit št. 3: Mlajši so pred okužbo z novim koronavirusom varni.

Ne drži. Pred okužbo ni varen nihče, ne glede na spol ali starost. Je pa res, da so k težjemu poteku bolezni in zapletom, ki lahko vodijo v smrt, nagnjeni starostniki, bolniki s kroničnimi boleznimi, kot so astma, diabetes, srčne bolezni, ali ljudje s prirojenimi imunskimi pomanjkljivostmi.

Mit št. 4: Novi koronavirus se ne prenaša preko živil.

Drži. V eni od zadnjih objav na spletni strani NIJZ piše, da trenutno ni dokazov, da bi se okužba z novim koronavirusom SARS-CoV-2 prenašala preko domačih živali, živine ali živil.

"Ocenjujemo, da je rokovanje in uživanje zadostno toplotno obdelanih živil varno. Podatkov o tveganju pri rokovanju/uživanju toplotno neobdelanih živil ni, glede na podatke o preživetju drugih koronavirusov na površinah med transportom pa sklepamo, da je tveganje majhno. Pri rokovanju z živili svetujemo splošne higienske ukrepe," pišejo. In dodatno pojasnjujejo, da potrebujejo koronavirusi za preživetje živega gostitelja (žival ali človeka) ter da v hrani ne morejo uspevati.

Cepivo, ki bi ščitilo pred okužbo z novim koronavirusom, (še) ne obstaja. Foto: Getty Images

Mit št. 5: Za bolezen COVID-19 za zdaj ne obstaja zdravilo ali cepivo.

Drži. Vse, kar lahko ta trenutek zdravniki naredijo za obolele, je to, da lajšajo simptome bolezni, kot so kašelj in povišana telesna temperatura. Če pride do tega, da neki telesni organ zaradi okužbe ne more več sam zadostno delovati, na primer, če so hudo prizadeta pljuča, lahko zdravniki pomagajo z dodajanjem kisika oziroma z umetno ventilacijo (predihavanjem pljuč).

Nekatera posebna zdravljenja so sicer v preiskavi in ​​bodo preučena v kliničnih preskušanjih. Antibiotiki za zdravljenje COVID-19 ne pridejo v poštev, saj gre za virusno in ne bakterijsko okužbo.

Tudi cepivo za zdaj še ne obstaja, kajti virus je nov in potrebuje svoje cepivo, ki se ga raziskovalci trudijo že ves čas razviti, vprašanje pa je, kdaj bodo uspeli. Cepivo proti gripi tako ne obvaruje pred okužbo z novim koronavirusom.

Mit št. 6.: Od hišnih ljubljenčkov se lahko nalezemo bolezni.

Ne drži. "Trenutno ni dokazov, da bi se lahko domače živali ali hišni ljubljenčki, kot so psi in mačke, okužili z novim koronavirusom. Priporočljivo je, da si, po stiku s hišnimi ljubljenčki, roke umijete roke z milom in vodo. Dobra higiena rok vas ščiti pred različnimi običajnimi bakterijami, kot sta E.coli in salmonela, ki se lahko prenašajo med hišnimi ljubljenčki in ljudmi," ima NIJZ zapisano na svoji strani.

Mit št. 7: Redna uporaba fiziološke raztopine za spiranje nosu in ustne vode za spiranje ustne votline lahko prepreči okužbo.

Ne drži. Nekatere ustne vode sicer res lahko imajo antimikrobni učinek in uničijo nekaj mikrobov v ustni votlini, a dokazov za to, da bi dejansko na ta način uspešno preprečevali okužbo z novim koronavirusom, ni. Enako velja za spiranje nosu s fiziološko raztopino. Že res, da lahko le-to pomaga pri lajšanju simptomov prehlada, a do sedaj ni bilo dokazano, da bi redno izpiranje nosu preprečevalo okužbe dihal.

Spiranje ust z ustno vodo ne more preprečiti okužbe z novim koronavirusom. Foto: Getty Images