Kaj je novega glede koronavirusa v Sloveniji? #vŽivo

V Sloveniji še nimamo potrjene okužbe z novim koronavirusom. Do 12. ure je bilo opravljenih 218 testiranj, vsi rezultati pa so negativni, piše na spletnih straneh vlade. Na ministrstvu za zdravje pravkar pojasnjujejo najnovejše informacije glede novega koronavirusa v Sloveniji. Izjavo v živo prenašamo na Siol.net.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Simona Repar Bornšek je povedala, da so danes posodobili navodila za zdravnike glede organizacijskega vidika obravnave pacienta z novim koronavirusom. "Vsi s sumom na bolezen še naprej prek telefona obvestijo zdravnika, da bo čim manj kontaktov," je povedala Repar-Bornškova.

Slovenija ima za testiranje na voljo enake teste kot vse druge evropske države. Gre za teste, ki so popolnoma enake kakovosti kot tisti, ki jih uporabljajo drugi najboljši laboratoriji. Kot so poudarili v današnji izjavi na ministrstvu za zdravje, ne drži, da primera covid-19 v Sloveniji do zdaj ne bi zaznali, ker nimamo ustreznih testov.

Za gripo letno umre do 650 tisoč ljudi

Zaradi novega koronavirusa, ki povzroča bolezen covid-19, je po svetu do danes umrlo več kot tri tisoč ljudi. Največ obolelih in smrti beležijo v kitajskem mestu Wuhan, od koder se je virus razširil po svetu. Večje število obolelih in žrtev je tudi v Južni Koreji, v Evropi pa izstopa Italija. Prve primere okužbe z novim koronavirusom so sicer v preteklih dneh potrdili tudi ob italijanski meji s Slovenijo, v Gorici, Trstu in Vidmu. Aktualne podatke o obolelih lahko spremljate tukaj.

Čeprav strokovnjaki mirijo, da je novi koronavirus v marsičem podoben gripi, med ljudmi naraščata negotovost in strah. Za primerjavo, zaradi gripe vsako leto umre do 650 tisoč ljudi, samo v Sloveniji je lani zaradi gripe ali zapletov v povezavi z njo umrlo okoli 160 ljudi.

Natančnih podatkov in izračunov o tem, kako nevaren je v resnici novi koronavirus, še ni. Kot ugotavljajo na britanski univerzi Imperial College London, večina tistih, ki zbolijo za katerim od virusov, zaradi blagih simptomov običajno ne obišče zdravnika. To pa je lahko tudi eden od razlogov za navidezno višjo umrljivost. Pri zdravniku se oglasijo tudi le tisti z izrazitimi znaki ali zapleti.

Najbolj ogroženi starejši in bolni

Novi koronavirus – podobno kot gripa in preostala virusna obolenja – močneje prizadene starejše in posameznike, ki imajo zaradi drugih bolezenskih stanj že oslabljen imunski sistem. Na podlagi podatkov kitajskih oblasti so najbolj ogroženi posamezniki nad osemdesetim letom starosti. Najbolje jo bodo glede na statistiko odnesli oboleli v svojih tridesetih letih ali mlajši.

Starostna skupina Verjetnost za smrt v odstotkih 80 + 14,8 % 70–79 8,0 % 60–69 3,6 % 50–59 1,3 % 40–49 0,4 % 30–39 0,2 % 20–29 0,2 % 10–19 0,2 % 0–9 0,0 %

Je pa virus lahko nevaren za bolnike, ki imajo srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen, visok krvni pritisk ali bolezni dihal. Med umrlimi prav tako nekoliko izstopajo moški. Vendar pa bi lahko bilo tveganje za osemdesetletnike na Kitajskem precej drugačno kot za tiste v Evropi, piše BBC. Precej je odvisno tudi od razvitosti zdravstva v določeni državi.

Že prisotne bolezni Verjetnost za smrt v odstotkih Srčno-žilne bolezni 10,5 % Sladkorna bolezen 7,3 % Kronične bolezni dihal 6,3 % Povišan krvni tlak 6,0 % Rak 5,6 % Brez predhodnih bolezenskih stanj 0,9 %

Nekoliko bolj nalezljiv kot običajna gripa

Foto: Getty Images Je pa novi koronavirus po zdajšnjih podatkih bolj nalezljiv od večine sevov gripe in približno tako nalezljiv kot sev gripe, ki je kriv za sezonsko pandemijo. V povprečju oboleli za koronavirusom okužijo 2,2 človeka, oboleli za sezonsko gripo pa v povprečju okužijo 1,3 človeka.

Po okužbi z virusom ljudje razvijejo protitelesa, ki se borijo proti virusom in jih tudi zaščitijo pred vnovično okužbo. Zato bi lahko domnevali, da so posamezniki, ki so se z novim koronavirusom že srečali, na ta virus imuni. Ni pa še znano, kako dolgo ta imunost traja, navaja The New York Times.

V toplejših mesecih manj obolelih?

Z lepšim spomladanskih vremenom upade tudi število obolelih za gripo. Znanstveniki upajo, da bo podoben tudi potek z novim koronavirusom, a ker gre za nov virus, ni znano, kako bo otoplitev nanj vplivala. Velja pa opozoriti, da tudi če se bo obolelost za novim koronavirusom v toplejših mesecih zmanjšala, se lahko virus še vedno vrne jeseni. Gre za vzorec, ki je značilen tudi v sezonah hude gripe, še navaja The New York Times.