Cedevita Olimpija na zahtevnem gostovanju

Pred Cedevito Olimpijo je novo gostovanje v Eurocupu. Košarkarje ljubljanskega kluba danes ob 18.00 po slovenskem času čaka obračun šestega kroga rednega dela s Clujem.

Na obračunu šestega kroga rednega dela EuroCupa bo Cedevita Olimpija skušala zabeležiti četrto zmago v sezoni in s tem prekiniti niz dveh zaporednih evropskih porazov, Cluj pa bo na domačem parketu prav tako skušal priti do svoje četrte zmage v skupinskem delu tekmovanja in tako podaljšati niz dveh zaporednih zmag v evropskem pokalu. Ekipa je v Romunijo odpotovala v ponedeljek in v Cluj prispela v poznih večernih urah. Del odprave je tudi nova okrepitev William McNair Jr.

"Pričakujemo zelo intenzivno tekmo. Zavedamo se, da ima Cluj izjemne igralce na zunanjih položajih, obenem pa tudi zelo kakovostne pod obročem. Dobro se moramo pripraviti in nadzorovati ritem igre. Pred nami je zagotovo zanimiv dvoboj, na izziv pa bomo pripravljeni," je pred dvobojem s Clujem povedal organizator igre Zmajev, Umoja Gibson.

