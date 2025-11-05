Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Teniški globus, 5. november

Madison Keys zaradi viroze predala dvoboj z Ribakino

Madison Keys | Madison Keys je zaradi viroze odpovedala nadaljnjo udeležbo na sklepnem teniškem turnirju sezone WTA. | Foto Reuters

Madison Keys je zaradi viroze odpovedala nadaljnjo udeležbo na sklepnem teniškem turnirju sezone WTA.

Foto: Reuters

Madison Keys je zaradi viroze odpovedala nadaljnjo udeležbo na sklepnem teniškem turnirju sezone WTA. Američanka bi se morala danes popoldne na zadnji dan skupinskega dela teniškega turnirja v Rijadu v Savdski Arabiji v skupini Serene Williams pomeriti s Kazahstanko Jeleno Ribakino. Za ta dvoboj jo bo nadomestila Rusinja Jekaterina Aleksandrova.

"Res sem razočarana, da nisem mogla dati vse od sebe in da sem morala odstopiti," je sporočila Keys, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To, da je odstopila Keys, ne bo vplivalo na razplet skupinskega dela. Ribakina si je že zagotovila prvo mesto v skupini, Keys pa je že izpadla.

Po dvoboju med Ribakino in Aleksandrovo se bo za napredovanje Poljakinja Iga Swiatek pomerila z Amando Anisimovo iz ZDA.

Aleksandrova je bila šele druga na seznamu nadomestnih igralk za finale WTA, a bo vseeno igrala proti Ribakini, ker prva rezerva, njena rojakinja Mira Andrejeva, ni bila na voljo. Andrejeva bo v četrtek igrala v dvojicah.

Keys ob koncu dvoboja proti Anisimovi v ponedeljek zaradi slabega počutja ni stisnila roke nasprotnici, češ da ne želi prenašati virusa.

Atene, ATP 250 (766.715 evrov):

- 2. krog:
Miomir Kecmanović (Srb) - Luciano Darderi (Ita/3) 4:6, 6:2, 6:3;

Metz, ATP 250 (596.035 evrov):

- 2. krog:
Kyrian Jacquet (Fra) - Dan Added (Fra) 6:0, 6:2;
Learner Tien (ZDA) - Moez Echargui (Tun) 7:6 (3), 6:3;
Clement Tabur (Fra) - Alexander Blockx (Bel) 6:7 (4), 7:6 (6), 7:6 (6);

Rijad, finale WTA (13,5 milijone evrov):

- 3. krog, skupina Serena Williams:
Elena Ribakina (Kaz) - Ekaterina Alexandrova (Rus) 6:4, 6:4;

