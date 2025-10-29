Košarkarji Cedevite Olimpije bodo danes odigrali tekmo petega kroga Eurocupa. V Stožicah jih ob 19.30 čaka obračun proti Neptunas Klaipedi. "Manjkata nam dva visoka igralca, kar samodejno pomeni, da moramo iskati različne rešitve, premikati igralce na druge položaje in spreminjati rotacije. To mi seveda ni pogodu, saj se pozna tudi pri igri posameznikov, ki bi lahko bili na višji ravni," pred tekmo poudarja trener Zvezdan Mitrović.

Cedevita Olimpija se po dveh zaporednih gostovanjih v evropskem pokalu in ligi ABA vrača na domači parket. Ljubljančani so preteklo sredo proti Bahčešehirju doživeli prvi poraz v tej sezoni evropskega pokala, po štirih odigranih tekmah pa so pri izkupičku treh zmag in enega poraza. S tem so po številu zmag izenačeni s špansko Manreso, ki so jo košarkarji ljubljanskega kluba premagali v uvodnem krogu tekmovanja. Enak izkupiček zmag in porazov imajo Ljubljančani tudi v ligi ABA.

Neptunas v tej sezoni v Evropskem pokalu nastopa prvič po sezoni 2015/16. Ekipi sta se v evropskih tekmovanjih že pomerili – v sezoni 2018/19 sta se srečali v Fibini Ligi prvakov, obe zmagi v rednem delu sezone je zabeležil Neptunas. V Evropskem pokalu se bosta moštvi med seboj udarili prvič. Neptunas je prvo zmago v novi sezoni zabeležil prav v četrtem krogu tekmovanja – litovska ekipa je na domačem parketu z rezultatom 97:88 premagala Hamburg. Pred tem je ekipa iz Klaipede izgubila proti Umani Reyer (69:89), Cluju (102:107) in Slasku (85:95).

Cedevita Olimpija je prejšnji teden zabeležila prvi poraz v Eurocupu. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Mitrović: Ključ bo v energiji in osredotočenosti

V ljubljanski zasedbi ne morejo računati na poškodovana Nikosa Chougkaza in Luko Brajkovića. "V nedeljo zvečer smo se vrnili s turneje Istanbul–Sarajevo. Bilo je naporno, še posebej ker še vedno igramo z okrnjeno zasedbo. Manjkata nam dva visoka igralca, kar samodejno pomeni, da moramo iskati različne rešitve, premikati igralce na druge položaje in spreminjati rotacije. To mi seveda ni pogodu, saj se pozna tudi pri igri posameznikov, ki bi lahko bili na višji ravni. Kljub temu smo lahko s turnejo zadovoljni, ko se vrneš z zmago, je to vedno pozitiven znak," je pred sredino tekmo na druženju z mediji povedal glavni trener članske zasedbe Zvezdan Mitrović.

"Zdaj nas čaka obračun z Neptunasom, ki je tipična litovska ekipa: zelo učinkoviti v napadu, čvrsti, agresivni in fizično močni. V domačem prvenstvu so v nedeljo dosegli kar 117 točk brez podaljška, kar veliko pove o njihovem napadu. Neptunas ima širino, odličen met z razdalje in zelo dober skok, zato gre za nekoliko drugačno ekipo od tistih, s katerimi smo se srečevali doslej. V ponedeljek smo začeli priprave in videoanalizo, v torek in sredo pa nadaljujemo delo na igrišču. Takšen ritem – analiza, prilagajanje in sprejemanje novih idej – moramo sprejeti kot del sezone. Obe ekipi imata približno enak čas za pripravo, zato bo ključ v energiji in osredotočenosti. Seveda mi je žal, da nimamo širše zasedbe, saj so nekateri igralci precej obremenjeni, a fantje pristopajo odlično. Že ponedeljkov trening je pokazal, da so motivirani in željni napredka," je dodal trener Cedevite Olimpije.

Rok Radović Foto: Aleš Fevžer

Radović: Jasno je, da se pri vseh že čuti nekaj utrujenosti

V ljubljanski zasedbi ima nekaj težav Rok Radović, ki ga nekoliko mučijo bolečine v palcu desne roke, a je nared za pomoč svoji zasedbi. "Neptunas je zelo zanimiva ekipa, ki rada igra hitro, dinamično košarko. Če želimo v Stožicah nadaljevati niz zmag, bomo morali pokazati izjemno disciplino in agresivnost v obrambi. Jasno je, da se pri vseh že čuti nekaj utrujenosti, saj mnogi pokrivajo več položajev, a prav zato je naša motivacija še toliko večja – želja po novih zmagah nas žene naprej," pa je pred tekmo povedal Rok Radović.

Preberite še: