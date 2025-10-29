Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sreda,
29. 10. 2025,
12.03

Osveženo pred

1 ura, 45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Neptunas klaipeda Zvezdan Mitrović Evropski Pokal Eurocup Eurocup Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija

Sreda, 29. 10. 2025, 12.03

1 ura, 45 minut

Pred tekmo Cedevita Olimpija - Neptunas Klaipeda

Zvezdan Mitrović: Iskati moramo različne rešitve, to mi ni pogodu

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Cedevita Olimpija : Manresa, Zvezdan Mitrović | Cedevito Olimpijo danes čaka tekma petega kroga Eurocupa. | Foto Aleš Fevžer

Cedevito Olimpijo danes čaka tekma petega kroga Eurocupa.

Foto: Aleš Fevžer

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo danes odigrali tekmo petega kroga Eurocupa. V Stožicah jih ob 19.30 čaka obračun proti Neptunas Klaipedi. "Manjkata nam dva visoka igralca, kar samodejno pomeni, da moramo iskati različne rešitve, premikati igralce na druge položaje in spreminjati rotacije. To mi seveda ni pogodu, saj se pozna tudi pri igri posameznikov, ki bi lahko bili na višji ravni," pred tekmo poudarja trener Zvezdan Mitrović.

Cedevita Olimpija se po dveh zaporednih gostovanjih v evropskem pokalu in ligi ABA vrača na domači parket. Ljubljančani so preteklo sredo proti Bahčešehirju doživeli prvi poraz v tej sezoni evropskega pokala, po štirih odigranih tekmah pa so pri izkupičku treh zmag in enega poraza. S tem so po številu zmag izenačeni s špansko Manreso, ki so jo košarkarji ljubljanskega kluba premagali v uvodnem krogu tekmovanja. Enak izkupiček zmag in porazov imajo Ljubljančani tudi v ligi ABA.

Neptunas v tej sezoni v Evropskem pokalu nastopa prvič po sezoni 2015/16. Ekipi sta se v evropskih tekmovanjih že pomerili – v sezoni 2018/19 sta se srečali v Fibini Ligi prvakov, obe zmagi v rednem delu sezone je zabeležil Neptunas. V Evropskem pokalu se bosta moštvi med seboj udarili prvič. Neptunas je prvo zmago v novi sezoni zabeležil prav v četrtem krogu tekmovanja – litovska ekipa je na domačem parketu z rezultatom 97:88 premagala Hamburg. Pred tem je ekipa iz Klaipede izgubila proti Umani Reyer (69:89), Cluju (102:107) in Slasku (85:95).

Cedevita Olimpija je prejšnji teden zabeležila prvi poraz v Eurocupu. | Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija je prejšnji teden zabeležila prvi poraz v Eurocupu. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Mitrović: Ključ bo v energiji in osredotočenosti

V ljubljanski zasedbi ne morejo računati na poškodovana Nikosa Chougkaza in Luko Brajkovića. "V nedeljo zvečer smo se vrnili s turneje Istanbul–Sarajevo. Bilo je naporno, še posebej ker še vedno igramo z okrnjeno zasedbo. Manjkata nam dva visoka igralca, kar samodejno pomeni, da moramo iskati različne rešitve, premikati igralce na druge položaje in spreminjati rotacije. To mi seveda ni pogodu, saj se pozna tudi pri igri posameznikov, ki bi lahko bili na višji ravni. Kljub temu smo lahko s turnejo zadovoljni, ko se vrneš z zmago, je to vedno pozitiven znak," je pred sredino tekmo na druženju z mediji povedal glavni trener članske zasedbe Zvezdan Mitrović.

"Zdaj nas čaka obračun z Neptunasom, ki je tipična litovska ekipa: zelo učinkoviti v napadu, čvrsti, agresivni in fizično močni. V domačem prvenstvu so v nedeljo dosegli kar 117 točk brez podaljška, kar veliko pove o njihovem napadu. Neptunas ima širino, odličen met z razdalje in zelo dober skok, zato gre za nekoliko drugačno ekipo od tistih, s katerimi smo se srečevali doslej. V ponedeljek smo začeli priprave in videoanalizo, v torek in sredo pa nadaljujemo delo na igrišču. Takšen ritem – analiza, prilagajanje in sprejemanje novih idej – moramo sprejeti kot del sezone. Obe ekipi imata približno enak čas za pripravo, zato bo ključ v energiji in osredotočenosti. Seveda mi je žal, da nimamo širše zasedbe, saj so nekateri igralci precej obremenjeni, a fantje pristopajo odlično. Že ponedeljkov trening je pokazal, da so motivirani in željni napredka," je dodal trener Cedevite Olimpije.

Rok Radović | Foto: Aleš Fevžer Rok Radović Foto: Aleš Fevžer

Radović: Jasno je, da se pri vseh že čuti nekaj utrujenosti

V ljubljanski zasedbi ima nekaj težav Rok Radović, ki ga nekoliko mučijo bolečine v palcu desne roke, a je nared za pomoč svoji zasedbi. "Neptunas je zelo zanimiva ekipa, ki rada igra hitro, dinamično košarko. Če želimo v Stožicah nadaljevati niz zmag, bomo morali pokazati izjemno disciplino in agresivnost v obrambi. Jasno je, da se pri vseh že čuti nekaj utrujenosti, saj mnogi pokrivajo več položajev, a prav zato je naša motivacija še toliko večja – želja po novih zmagah nas žene naprej," pa je pred tekmo povedal Rok Radović.

Preberite še:

Krka : Dubaj
Sportal Krka se je v Stožicah dobro upirala evroligašu, Cedevita Olimpija po preobratu in podaljšku do zmage
Bahcesehir Cedevita Olimpija
Sportal Mitrović po prvem evropskem porazu: Višina proračuna in kakovost igralcev nista primerljivi
Neptunas klaipeda Zvezdan Mitrović Evropski Pokal Eurocup Eurocup Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.