Cedevita Olimpija pri lanskem krvniku doživela prvi evropski poraz sezone

Košarkarji Cedevite Olimpije so v četrtem krogu EuroCupa vknjižili prvi poraz. Na derbiju do tega kroga neporaženih ekip so na gostovanju pri Bahčešehirju izgubili s 76:92.

Bahčešehir : Cedevita Olimpija 92:76 (27:14, 50:43, 72:59) Dvorana Sinan Erdem, sodniki: Cortes (Španija), Rossi (Italija), Lezcano (Argentina).

* Bahcesehir: Homesley 15 (2:2), Koprivica 6, Mitchell 9 (5:7), Flynn 12 (4:4), Akpinar 2, Cavanaugh 16 (1:2), Williams 18, Hale 10 (3:4).

* Cedevita Olimpija: Stewart 12, Gibson 13 (2:2), Girard 5, Nikolić 14 (4:4), Houindo 2 (0:1), Blažič 5, Cerkvenik 3, Škara 14 (4:4), Kennedy 8 (2:6).

* Prosti meti: Bahcesehir 16:21, Cedevita Olimpija 12:17.

* Met za tri točke: Bahcesehir 8:26 (Cavanaugh 3, Homesley 3, Hale, Sipahi), Cedevita Olimpija 8:27 (Nikolić 2, Stewart 2, Gibson, Girard, Blažič, Cerkvenik).

* Osebne napake: Bahcesehir 21, Cedevita Olimpija 22.

* Pet osebnih: /.

Varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića so bili vseh 40 minut v zaostanku. Po glavnem odmoru so se približali na štiri točke zaostanka, v 25. minuti pa so že zaostajali 50:65.

Ljubljančani v svojih vrstah niso imeli izrazito razpoloženih igralcev, po 14 točk sta dosegla Aleksej Nikolić in David Škara, dobili so sicer skok s 36:34, a zaostali v večini drugih košarkarskih elementov.

Domači so imeli 70,3% met za dve točki, zbrali so več podaj (24:16), v ključnih trenutkih pa so se lahko zanesli na ameriške košarkarje Treviona Williamsa, Caleba Homesleyja, Malachija Flynna, Hunterja Hala, Matthewa Mitchella in Tylerja Cavanaugha, ki so skupaj dosegli 80 od 92 točk turške ekipe.

Ljubljančani ostajajo na drugem mestu skupine. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Kljub porazu Ljubljančani ostajajo na drugem mestu v skupini A. Prvi je prav neporaženi Bahčešehir, ki je Cedevito Olimpijo v minuli sezoni izločil v četrtfinalu in ki v tej sezoni vključno z domačim prvenstvom še ne pozna poraza.

V naslednjem krogu 29. oktobra bo Cedevita Olimpija gostila Neptunas Klaipedo iz Litve.

EuroCup, 4. krog:

Torek, 21. oktober:

Sreda, 22. oktober:

Lestvici:

