Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., Š. L., STA

Sreda,
22. 10. 2025,
20.01

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30

Natisni članek

Natisni članek
Zvezdan Mitrović Bahčešehir Evropski Pokal Eurocup Eurocup Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija

Sreda, 22. 10. 2025, 20.01

13 minut

EuroCup, 4. krog

Cedevita Olimpija pri lanskem krvniku doživela prvi evropski poraz sezone

Avtorji:
Pe. M., Š. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30
Bahcesehir Cedevita Olimpija | Košarkarji Cedevite Olimpije so na gostovanju pri Bahčešehirju izgubili. | Foto Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Košarkarji Cedevite Olimpije so na gostovanju pri Bahčešehirju izgubili.

Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Košarkarji Cedevite Olimpije so v četrtem krogu EuroCupa vknjižili prvi poraz. Na derbiju do tega kroga neporaženih ekip so na gostovanju pri Bahčešehirju izgubili s 76:92.

  Bahčešehir : Cedevita Olimpija 92:76 (27:14, 50:43, 72:59)

Dvorana Sinan Erdem, sodniki: Cortes (Španija), Rossi (Italija), Lezcano (Argentina).
* Bahcesehir: Homesley 15 (2:2), Koprivica 6, Mitchell 9 (5:7), Flynn 12 (4:4), Akpinar 2, Cavanaugh 16 (1:2), Williams 18, Hale 10 (3:4).
* Cedevita Olimpija: Stewart 12, Gibson 13 (2:2), Girard 5, Nikolić 14 (4:4), Houindo 2 (0:1), Blažič 5, Cerkvenik 3, Škara 14 (4:4), Kennedy 8 (2:6).
* Prosti meti: Bahcesehir 16:21, Cedevita Olimpija 12:17.
* Met za tri točke: Bahcesehir 8:26 (Cavanaugh 3, Homesley 3, Hale, Sipahi), Cedevita Olimpija 8:27 (Nikolić 2, Stewart 2, Gibson, Girard, Blažič, Cerkvenik).
* Osebne napake: Bahcesehir 21, Cedevita Olimpija 22.
* Pet osebnih: /.

Varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića so bili vseh 40 minut v zaostanku. Po glavnem odmoru so se približali na štiri točke zaostanka, v 25. minuti pa so že zaostajali 50:65.

Ljubljančani v svojih vrstah niso imeli izrazito razpoloženih igralcev, po 14 točk sta dosegla Aleksej Nikolić in David Škara, dobili so sicer skok s 36:34, a zaostali v večini drugih košarkarskih elementov.

Domači so imeli 70,3% met za dve točki, zbrali so več podaj (24:16), v ključnih trenutkih pa so se lahko zanesli na ameriške košarkarje Treviona Williamsa, Caleba Homesleyja, Malachija Flynna, Hunterja Hala, Matthewa Mitchella in Tylerja Cavanaugha, ki so skupaj dosegli 80 od 92 točk turške ekipe.

Ljubljančani ostajajo na drugem mestu skupine. | Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija Ljubljančani ostajajo na drugem mestu skupine. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Kljub porazu Ljubljančani ostajajo na drugem mestu v skupini A. Prvi je prav neporaženi Bahčešehir, ki je Cedevito Olimpijo v minuli sezoni izločil v četrtfinalu in ki v tej sezoni vključno z domačim prvenstvom še ne pozna poraza.

V naslednjem krogu 29. oktobra bo Cedevita Olimpija gostila Neptunas Klaipedo iz Litve.

EuroCup, 4. krog:

Torek, 21. oktober:

Sreda, 22. oktober:

Lestvici:

Preberite še:

Zvezdan Mitrović, Emil Tedeschi, Cedevita Olimpija
Sportal Trener Cedevite Olimpije na klop reprezentance
ABA liga: Crvena zvezda - Ilirija
Sportal Ilirija brez strahospoštovanja, a je bila Crvena zvezda premočna
Zvezdan Mitrović Bahčešehir Evropski Pokal Eurocup Eurocup Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.