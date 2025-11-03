Znamenita ladja LAHO, ki je preživela obe svetovni vojni kot vojaška ladja, nato pa so jo preuredili v plovilo za športni ribolov v Severnem morju in nazadnje v ladjo za prevoz potnikov za plovbo ob slovenski obali, bo odšla na uničenje, so na družbenem omrežju zapisali upravljavci ladje LAHO (ime ladje izvira iz besede LAst HOpe – Zadnje upanje).

Ladja LAHO (LAst HOpe) je bila zgrajena leta 1903 in je svoj čas služila kot vojaška ladja in preživela obe svetovni vojni, nato pa je bila preurejena v plovilo za šporni ribolov v Severnem morju. Leta 1992 je znamenito plovilo v Slovenijo pripeljal Viko Kveder, ki je verjel v njegov potencial.

"Ladja, ki je povezovala ljudi, ustvarjala zgodbe in spomine, ki jih čas ne bo izbrisal"

Ladjo je Kveder skupaj z ekipo prenovil in preuredil v ladjo za prevoz potnikov. "Od takrat je LAHO služil kot prostor za druženja, izlete, iskanje delfinov, poroke, team buildinge ... LAHO je ladja, ki je povezovala ljudi, ustvarjala zgodbe in spomine, ki jih čas ne bo izbrisal," so na družbenem omrežju Facebook zapisali upravljavci ladje.

Stroški vzdrževanja so se zelo povečali

Dodali so, da so se stroški vzdrževanja v zadnjih letih zelo povečali. "K temu so pripomogli tudi pandemija covid-19, inflacija in nenehno dviganje davkov in prispevkov. Vedno smo želeli ponuditi najboljšo in cenovno dostopno izkušnjo, ampak na žalost je to postalo nemogoče," so še pojasnili.

Starejša od slavnega Titanika

Zapisali so, da so kljub želji, da bi ladja LAHO ostala v Sloveniji kot muzej, pri tem naleteli na gluha ušesa. "Lokalna skupnost za to ni imela posluha. Tako bo LAHO, edina slovenska potniška ladja, ki je starejša tudi od slavnega Titanika, simbol slovenske obale, slovenskega pomorskega turizma in del pomorske zgodovine odšel na uničenje. Hvala vsem, ki ste bili del njene zgodbe. Naj LAHO še naprej pluje – vsaj v spominih," so še zapisali upravljavci slavne ladjice v slovenskem morju.

Številni, ki so se z ladjo vsaj kdaj zapeljali ali pa so plovilo poznali le kot opazovalci z obale, so nad dejstvom, da gre znamenita ladja v uničenje, presenečeni in zaprepadeni. Mnogi so se ob novici spomnili na lepe trenutke, ki so jih na njej doživeli, spet drugi so izrazili upanje, da ladja vendarle ostane in pluje po slovenskem morju.