Velika Britanija se sooča z nenavadno zgodnjim začetkom sezone gripe, ki je letos prišla kar mesec dni prej kot običajno. Najnovejši podatki kažejo na nagel porast hospitalizacij, kar je največji skok v tem obdobju od leta 2015.

Po podatkih Agencije za zdravstveno varnost Velike Britanije (UKHSA) je delež pozitivnih testov na gripo v enem tednu narasel s 6,1 % na 8,2 %, pri čemer je največ prizadetih med šolskimi otroki. Strokovnjaki opozarjajo, da širjenje virusa med otroki pogosto predhaja širjenju med odraslimi, kar pomeni, da bi lahko v naslednjih tednih prišlo do dolge in izčrpavajoče epidemije, poroča The Telegraph.

Virus se širi tudi med odraslimi

Alex Allen, epidemiolog pri UKHSA, je opozoril: "Vidimo nenavaden zgodnji začetek sezone gripe, z izrazitim porastom med otroki, a tudi v drugih starostnih skupinah. Virus se zdaj vse bolj širi po celotni skupnosti."

Rory Deighton, direktor za akutno in družbeno oskrbo pri NHS Confederation, je dodal, da preobremenjenost zdravstvenega sistema zaradi zgodnjega začetka sezone gripe dodatno obremenjuje že tako napolnjene bolnišnice, saj se NHS po zelo prometnem poletju pripravlja na zahtevne zimske mesece.

Podobna situacija po svetu

S podobno zgodnjo in intenzivno sezono gripe se sooča tudi Japonska, kjer je epidemija že povzročila zaprtje šol. Po zadnjih podatkih je več kot 6 tisoč ljudi hospitaliziranih, zdravstveni sistem pa je na robu zmogljivosti.

Strokovnjaki zato pozivajo k zgodnjemu cepljenju, predvsem ranljive skupine, in k upoštevanju osnovnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa, kot so higiena rok, uporaba mask in izogibanje množičnim zbirališčem, kjer je to mogoče.