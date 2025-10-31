Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Petek,
31. 10. 2025,
10.56

Osveženo pred

1 ura, 58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30

Natisni članek

Natisni članek
bolnišnica virus bolezen gripa

Petek, 31. 10. 2025, 10.56

1 ura, 58 minut

Zgodnji začetek sezone gripe v Veliki Britaniji: nagli porast hospitalizacij, situacija zaskrbljujoča

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30
bolnišnica, hodnik | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Velika Britanija se sooča z nenavadno zgodnjim začetkom sezone gripe, ki je letos prišla kar mesec dni prej kot običajno. Najnovejši podatki kažejo na nagel porast hospitalizacij, kar je največji skok v tem obdobju od leta 2015.

Po podatkih Agencije za zdravstveno varnost Velike Britanije (UKHSA) je delež pozitivnih testov na gripo v enem tednu narasel s 6,1 % na 8,2 %, pri čemer je največ prizadetih med šolskimi otroki. Strokovnjaki opozarjajo, da širjenje virusa med otroki pogosto predhaja širjenju med odraslimi, kar pomeni, da bi lahko v naslednjih tednih prišlo do dolge in izčrpavajoče epidemije, poroča The Telegraph.

Virus se širi tudi med odraslimi

Alex Allen, epidemiolog pri UKHSA, je opozoril: "Vidimo nenavaden zgodnji začetek sezone gripe, z izrazitim porastom med otroki, a tudi v drugih starostnih skupinah. Virus se zdaj vse bolj širi po celotni skupnosti."

Rory Deighton, direktor za akutno in družbeno oskrbo pri NHS Confederation, je dodal, da preobremenjenost zdravstvenega sistema zaradi zgodnjega začetka sezone gripe dodatno obremenjuje že tako napolnjene bolnišnice, saj se NHS po zelo prometnem poletju pripravlja na zahtevne zimske mesece.

Podobna situacija po svetu

S podobno zgodnjo in intenzivno sezono gripe se sooča tudi Japonska, kjer je epidemija že povzročila zaprtje šol. Po zadnjih podatkih je več kot 6 tisoč ljudi hospitaliziranih, zdravstveni sistem pa je na robu zmogljivosti.

Strokovnjaki zato pozivajo k zgodnjemu cepljenju, predvsem ranljive skupine, in k upoštevanju osnovnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa, kot so higiena rok, uporaba mask in izogibanje množičnim zbirališčem, kjer je to mogoče.

prehlad kašelj gripa bolezen vročina virus
Novice Strožja pravila za bolniško odsotnost: obvezna navodila in osebni pregled?
Larry Page
Novice Peti najbogatejši Zemljan ima neozdravljivo bolezen. Iz javnosti je izginil.
bolnišnica virus bolezen gripa
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.