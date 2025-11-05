Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
5. 11. 2025,
14.01

1 ura, 4 minute

Sreda, 5. 11. 2025, 14.01

Kako to, da je nihče ne pogreša?

Na. R.

Policija pri iskanju pogrešanih oseb pogosto za pomoč prosi tudi javnost.

Policija pri iskanju pogrešanih oseb pogosto za pomoč prosi tudi javnost.

Foto: PU Ljubljana

Policisti še vedno niso ugotovili identitete pokojne ženske, ki je 19. septembra letos umrla na tirih pri trčenju z vlakom na območju Rudnika.

Po dogodku so s Policijske uprave Ljubljana sporočili, da gre za žensko, staro od 30 do 40 let, srednje postave, visoko 160 centimetrov, daljših temnejših las. Do danes njena identiteta še vedno ostaja neznana. 

V času dogodka je imela oblečene črne pajkice, temnejšo jakno s kapuco s karirastim vzorcem in bordo rdečo majico.

Obute je imela zeleno-bele športne copate s kvadratnim vzorcem, na roki pa je nosila uro rumene barve.

Poleg nje so našli tudi korekcijska očala s svetlomodrim kovinskim okvirjem.

Foto: PU Ljubljana

Kdorkoli bi karkoli vedel o umrli osebi oziroma bi jo prepoznal po opisu ali predmetih, lahko to sporoči na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Vič na (01) 470 09 60, pokliče na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200, so že 19. septembra sporočili ljubljanski policisti.

