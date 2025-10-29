Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

Sreda,
29. 10. 2025,
13.45

7 minut

Sreda, 29. 10. 2025, 13.45

Svojci pogrešajo Jolando iz Celja. Ste jo videli?

R. K.

Jolanda Ovtar, pogrešana | Foto Policijska uprava Celje

Foto: Policijska uprava Celje

Svojci od torka pogrešajo 49-letno Jolando Ovtar iz Celja, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Pogrešana je visoka okoli 165 centimetrov, je močnejše postave ter ima svetle lase, ki segajo do ramen in jih običajno nosi spete v čop. Na desni roki nima kazalca, na zapestju leve roke ima tetovažo. Oblečena je v oranžno oziroma rožnato majico, črne hlače in najverjetneje črno bundo. Obuta je v črne športne copate.

Vse, ki bi pogrešano opazili, na policiji prosijo, da pokličejo na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03 54 26 400, interventno številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.

