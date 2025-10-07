Izola: več kot teden dni pogrešajo 22-letnega Romuna

Od 27. septembra v Izoli pogrešajo 22-letnega državljana Romunije Chinuia Edijana. Policija javnost prosi za pomoč pri iskanju.

Policijska postaja Izola je 27. 9. 2025 malo po 17. uri prejela prijavo pogrešane osebe, 22-letnega Chiuia Edijana, državljana Romunije, ki prebiva v Izoli.

Pogrešani je visok okoli 168 centimetrov, ima krajšo brado po celem obrazu, po obrazu ima tudi lepotne pike. Ima rjave lase, spete v drede, oblečen je v zgornji del trenirke Adidas in v temnosive športne hlače, obut pa v natikače Birkenstock.

Policistom z dosedanjimi aktivnostmi osebe ni uspelo najti, zato prosijo vse, ki bi ga kje opazili ali imajo kakršnokoli informacijo o pogrešanem, da to čim prej sporočijo na telefonsko številko 113, najbližji policijski postaji ali pokličejo na anonimno številko 080 1200.

Foto: PU Koper