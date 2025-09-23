Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Torek,
23. 9. 2025,
8.58

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Torek, 23. 9. 2025, 8.58

1 ura, 10 minut

Tragedija v občini Šentjur: umrl voznik traktorja

Avtor:
R. K.

Traktor | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

V ponedeljek zvečer se je v Kostrivnici na območju občine Šentjur zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil voznik traktorja, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Voznik kmetijskega traktorja je vozil po lokalni cesti, ko je zaradi nepravilne vzvratne vožnje zapeljal na bankino in se prevrnil v prepad. Nesreča je bila zanj usodna. 

Mladoletnik huje poškodovan

Celjski policisti so obravnavali še eno prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodoval voznik kros motorja. Nesreča se je zgodila v Otiškem, ko je mladoletni voznik kros motorja zaradi prehitre vožnje v nepreglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom. Zapeljal je na levo stran ceste in trčil v nasproti vozeče kombinirano vozilo.

Mladoletnik se je hudo poškodoval, s helikopterjem so ga odpeljali v UKC Ljubljana, so sporočili s PU Celje. 

