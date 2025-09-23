Tragedija v občini Šentjur: umrl voznik traktorja

V ponedeljek zvečer se je v Kostrivnici na območju občine Šentjur zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil voznik traktorja, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Voznik kmetijskega traktorja je vozil po lokalni cesti, ko je zaradi nepravilne vzvratne vožnje zapeljal na bankino in se prevrnil v prepad. Nesreča je bila zanj usodna.

Mladoletnik huje poškodovan

Celjski policisti so obravnavali še eno prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodoval voznik kros motorja. Nesreča se je zgodila v Otiškem, ko je mladoletni voznik kros motorja zaradi prehitre vožnje v nepreglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom. Zapeljal je na levo stran ceste in trčil v nasproti vozeče kombinirano vozilo.

Mladoletnik se je hudo poškodoval, s helikopterjem so ga odpeljali v UKC Ljubljana, so sporočili s PU Celje.