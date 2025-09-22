Slovenske ceste vzele še eno življenje: po silovitem trčenju v bolnišnici umrl 88-letnik

V nedeljo zvečer se je pred naseljem Gorenji Globodol v občina Mirna peč zgodila huda prometna nesreča s smrtnim izidom. 88-letni voznik je umrl v novomeški bolnišnici, so sporočili s PU Novo mesto.

V nedeljo malo pred 19. uro so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči pred naseljem Gorenji Globodol v občina Mirna Peč.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka in ugotovili, da je 24-letna voznica osebnega avtomobila znamke Škoda Octavia, z vozilom zapeljala levo v trenutku, ko ji je nasproti, pravilno po svoji strani, pripeljal 88-letni voznik osebnega avtomobila znamke Renault Clio. Prišlo je do silovitega trčenja. Reševalci so voznikoma na kraju nesreče nudili prvo pomoč in ju odpeljali v SB Novo mesto. Okoli 21. ure zvečer so bili policisti obveščeni, da je 88-letnik zaradi poškodb umrl.

Zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti bodo zoper povzročiteljico podali kazensko ovadbo na pristojno sodišče, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Hudo poškodovana motorista

Novomeški policisti so obravnavali še dve prometni nesreči, v katerih sta hujše poškodbe utrpela motorista.

V soboto okoli 15.30 se je v Šmarju pri Šentjerneju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik traktorja in motorist. Policisti so opravili ogled kraja nesreče in ugotovili, da je 25-letni voznik traktorja, na katerem je imel nameščeni sprednjo in zadnjo koso, zavijal levo na travnik in pri tem spregledal 37-letnega motorista, ki ga je v tem trenutku prehiteval. Motorist je trčil v prednjo koso, padel in se poškodoval.

35-letnika so z reševalnim vozilom odpeljali v novomeško bolnišnico, kjer so ugotovili, da se je huje poškodoval. Zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti bodo policisti zoper povzročitelja podali kazensko ovadbo na pristojno sodišče.

Še ena nesreča se je zgodila malo pred 14. uro na cesti Dvor Kočevje. 72-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi nepravilnega prehitevanja v škarje zaprl pot 50-letnemu motoristu. Ta je v izogib trčenju zapeljal s ceste in padel ter se pri tem huje poškodoval. Zdravi se v novomeški bolnišnici.

Policisti bodo zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti zoper povzročitelja podali kazensko ovadbo na pristojno sodišče.